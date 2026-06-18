La niebla obliga a desviar a Santiago varios vuelos con destino al aeropuerto de A Coruña
Las condiciones de baja visibilidad provocaron desvíos durante la noche y la mañana hacia Lavacolla y Vigo, además de retrasos en distintas operaciones
La niebla ha provocado varios desvíos en el aeropuerto de A Coruña a otros aeródromos cercanos, como el de Santiago y Vigo, tanto esta pasada noche como durante las primeras horas de hoy.
Concretamente, la niebla de advección -que se forma cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza horizontalmente sobre una superficie más fría- ha sido la responsable de estos desvíos.
Este miércoles, el primer vuelo desviado era el Iberia procedente de Madrid, que debía aterrizar en la ciudad herculina alrededor de las 23.40 horas.
Ya esta mañana, el vuelo de Vueling procedente de Barcelona, cuyo aterrizaje estaba previsto a las 7.50 horas, acabó siendo desviado a Vigo.
A todo esto hay que sumar múltiples retrasos en despegues y aterrizajes debido a las condiciones de baja visibilidad en la pista.