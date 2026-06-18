La niebla obliga a desviar a Santiago varios vuelos con destino al aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de Santiago recibió parte de los vuelos desviados por la niebla que afectó a las operaciones en la terminal de A Coruña Redacción

La niebla ha provocado varios desvíos en el aeropuerto de A Coruña a otros aeródromos cercanos, como el de Santiago y Vigo, tanto esta pasada noche como durante las primeras horas de hoy.

Concretamente, la niebla de advección -que se forma cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza horizontalmente sobre una superficie más fría- ha sido la responsable de estos desvíos.

Este miércoles, el primer vuelo desviado era el Iberia procedente de Madrid, que debía aterrizar en la ciudad herculina alrededor de las 23.40 horas.

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Ya esta mañana, el vuelo de Vueling procedente de Barcelona, cuyo aterrizaje estaba previsto a las 7.50 horas, acabó siendo desviado a Vigo.

A todo esto hay que sumar múltiples retrasos en despegues y aterrizajes debido a las condiciones de baja visibilidad en la pista.