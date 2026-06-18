Goretti Sanmartín reivindica tres años de gestión y asegura que aún quedan "muchos objetivos" para Santiago
La alcaldesa defiende el trabajo realizado por el gobierno local, admite que hay aspectos que mejorar y sostiene que su equipo desarrolla un proyecto de ciudad más allá de los ciclos electorales
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reivindicado el trabajo "muy intenso" durante los últimos tres años y ha destacado que "quedan muchos objetivos" en el "proyecto de ciudad" que tiene para Compostela.
"Alguien puede mirar atrás y ver lo que se hizo con anterioridad", ha señalado, a preguntas sobre críticas a su gestión municipal. "Este gobierno lleva hecho, trabajado, de manera muy intensa, a destajo", ha afirmado.
Reconociendo que "seguramente que hay cosas que se pueden hacer mejor" y avisando de que "quedan muchos objetivos por continuar", Sanmartín ha defendido tener "un modelo y un proyecto para Santiago que no va a dos o tres años". "No se pueden mirar las cuestiones por ciclos electorales, sino por tener un proyecto de ciudad", ha resuelto.
En este sentido, ha reiterado que a ella y a su equipo les avala "el trabajo" y esa es la percepción que tiene "hablando por la calle" con los vecinos.