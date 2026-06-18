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Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín reivindica tres años de gestión y asegura que aún quedan "muchos objetivos" para Santiago

La alcaldesa defiende el trabajo realizado por el gobierno local, admite que hay aspectos que mejorar y sostiene que su equipo desarrolla un proyecto de ciudad más allá de los ciclos electorales

Agencias
18/06/2026 16:00
A alcaldesa de Santiago informou do envío dun requirimento formal á empresa responsable das obras de reurbanización da rúa de García Lorca debido aos atrasos no inicio dos traballos
Goretti Sanmartín aseguró que el Ejecutivo municipal mantiene un modelo de ciudad a largo plazo y defendió el balance de gestión realizado desde el inicio del mandato
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reivindicado el trabajo "muy intenso" durante los últimos tres años y ha destacado que "quedan muchos objetivos" en el "proyecto de ciudad" que tiene para Compostela.

"Alguien puede mirar atrás y ver lo que se hizo con anterioridad", ha señalado, a preguntas sobre críticas a su gestión municipal. "Este gobierno lleva hecho, trabajado, de manera muy intensa, a destajo", ha afirmado.

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Reconociendo que "seguramente que hay cosas que se pueden hacer mejor" y avisando de que "quedan muchos objetivos por continuar", Sanmartín ha defendido tener "un modelo y un proyecto para Santiago que no va a dos o tres años". "No se pueden mirar las cuestiones por ciclos electorales, sino por tener un proyecto de ciudad", ha resuelto.

En este sentido, ha reiterado que a ella y a su equipo les avala "el trabajo" y esa es la percepción que tiene "hablando por la calle" con los vecinos.

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