El vivero de empresas de la Cámara de Santiago, líder gallego según el ranking Funcas 2026

La fachada de la Cámara de Comercio

El vivero de empresas de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela se ha situado como el mejor de Galicia según el ranking 2026-2027 elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros.

El centro, ubicado en el polígono de Costa Vella, encabeza la clasificación autonómica y se sitúa además entre los viveros avanzados mejor valorados de España, alcanzando el puesto número 11 en el ranking nacional. Destaca especialmente en el apartado de “graduación”, donde figura como líder absoluto a nivel estatal por su capacidad para consolidar proyectos empresariales.

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El informe también subraya la elevada actividad del vivero compostelano, que registra una ocupación del 95% y acoge actualmente a 36 empresas, combinando proyectos en formato físico y virtual.

Según la Cámara de Comercio de Santiago, este reconocimiento consolida un modelo de acompañamiento empresarial orientado a la creación y consolidación de empresas, así como a la generación de empleo y la retención de talento en el territorio.

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El vivero, con más de 1.600 metros cuadrados y 19 despachos, fue creado en 2006 y forma parte de la Red Incyde, que agrupa más de un centenar de viveros empresariales en Europa. Además de espacio e infraestructura, ofrece servicios de formación, asesoramiento y tutorización para emprendedores, así como programas de aceleración y coworking digital.