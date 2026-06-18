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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia que el Concello de Santiago tendrá que pedir un préstamo de 8 millones para pagar facturas

Los socialistas alertan de cerca de 1.000 facturas pendientes y un periodo medio de pago de casi 85 días

Redacción
18/06/2026 19:50
La concejala socialista Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal
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El Grupo Municipal Socialista denunció hoy que la situación de gestión del Gobierno local obligará al Concello de Santiago a recurrir a un mecanismo estatal de pago a proveedores mediante un crédito de 8 millones de euros para hacer frente a cerca de 1.000 facturas pendientes correspondientes a 2025.

La concelleira socialista Marta Abal advirtió de que esta medida evidencia, a su juicio, “a nefasta xestión do goberno de Goretti Sanmartín”, al que responsabiliza del retraso acumulado en los pagos municipales.

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Abal señaló que Santiago es actualmente la gran ciudad gallega que más tarda en pagar a sus proveedores, con un periodo medio de pago de 84,87 días, muy por encima del plazo legal de 30 días.

La edil afirmó que esta situación no responde a un problema de liquidez, sino de organización y gestión interna, y aseguró que el volumen de facturas pendientes y el incremento de la deuda comercial reflejan un deterioro en el funcionamiento administrativo del Concello.

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Según los datos aportados por el grupo socialista, la deuda pendiente alcanzaría actualmente más de 15 millones de euros, lo que supondría prácticamente el doble que en marzo de 2023.

El PSdeG advierte además de las consecuencias que esta situación tiene sobre autónomos, pequeñas empresas y proveedores locales, que, según señalan, deben esperar meses para cobrar por trabajos ya realizados.

Por todo ello, los socialistas reclaman al Gobierno local un plan de choque, un calendario de pagos y explicaciones detalladas sobre la situación económica del Concello, al que instan a corregir el retraso en los pagos y normalizar la gestión de la tesorería municipal.

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