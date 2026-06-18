El colectivo de jubilados y pensionistas de la CIG entrega 4.500 firmas en el Sergas en defensa de la sanidad pública

La manifestación en las dependencias del Sergas CIG

El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG ha presentado, en el registro del Sergas, cerca de 4.500 firmas para exigir que se adopten las medidas necesarias para "frenar el proceso de privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública y pedir una atención sanitaria "pública, universal y de calidad".

El colectivo, coincidiendo con la entrega de las firmas, se concentró este jueves ante las dependencias del Sergas para denunciar la situación "insostenible y el grave deterioro" de la sanidad pública gallega.

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"El deterioro no es casual, no es accidental y no es un error puntual, sino que es consecuencia directa de las políticas de desmantelamiento y privatización que aplica la Xunta", denunciaron.

Esto, a su juicio, responde a una "estrategia planificada" que produce listas de espera "inasumibles, derivaciones sistemáticas a la sanidad privada y penalizaciones para quien decide defender su derecho a ser atendido en el sistema público".

El colectivo hizo un llamamiento a la defensa de la sanidad pública y a la movilización social para "frenar su deterioro", al tiempo que insistieron en que las personas mayores "tienen edad, pero también derechos".