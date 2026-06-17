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Santiago de Compostela

Un libro para conservar los recuerdos cuando la memoria empieza a fallar

Galzheimer Care presenta en Santiago una herramienta destinada a personas con alzhéimer que permite reconstruir su historia vital

Redacción
17/06/2026 16:06
Galzheimer Care
El objetivo es facilitar la reconstrucción de la biografía personal de la persona cuando la memoria reciente comienza a deteriorarse
Cedida
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Santiago de Compostela acogerá este jueves la presentación de El libro de mi vida, una herramienta terapéutica impulsada por Galzheimer Care para ayudar a las personas con demencia y alzhéimer a preservar su identidad, reforzar la comunicación con su entorno y mantener viva su historia personal.

El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en el Centro Sociocultural O Ensanche y contará con la participación de José Manuel Aldrey Vázquez, neurólogo del Hospital Clínico de Santiago y miembro del equipo clínico de Galzheimer Care. Al finalizar la presentación se repartirán ejemplares gratuitos entre las personas asistentes.

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Esta publicación está concebida como un cuaderno de trabajo en el que recoger recuerdos, fotografías, nombres, lugares y experiencias significativas de la vida de cada persona. El objetivo es facilitar la reconstrucción de su biografía personal cuando la memoria reciente comienza a deteriorarse, favoreciendo la continuidad de la identidad y mejorando la comunicación con familiares y cuidadores.

Según explican desde Galzheimer Care, la herramienta se enmarca en las Terapias No Farmacológicas y en el modelo de Atención Centrada en la Persona. La iniciativa busca aprovechar que la memoria emocional y biográfica suele conservarse durante más tiempo en las personas con alzhéimer, permitiendo mantener vínculos afectivos y conversaciones significativas incluso en fases avanzadas de la enfermedad.

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Además de su valor terapéutico, El libro de mi vida pretende convertirse en un legado familiar, al recopilar vivencias, historias y recuerdos que pueden compartirse entre generaciones y conservarse en el tiempo.

Con esta nueva publicación, la cuarta promovida por la entidad, Galzheimer Care refuerza su compromiso con el apoyo a las personas con demencia y a sus familias. La asociación, nacida a partir del Grupo Hospitalario de Apoyo al Cuidador del Hospital Clínico de Santiago, desarrolla desde hace años iniciativas de formación, asesoramiento y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas enfermedades.

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