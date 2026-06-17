Un libro para conservar los recuerdos cuando la memoria empieza a fallar
Galzheimer Care presenta en Santiago una herramienta destinada a personas con alzhéimer que permite reconstruir su historia vital
Santiago de Compostela acogerá este jueves la presentación de El libro de mi vida, una herramienta terapéutica impulsada por Galzheimer Care para ayudar a las personas con demencia y alzhéimer a preservar su identidad, reforzar la comunicación con su entorno y mantener viva su historia personal.
El acto tendrá lugar a las 17.00 horas en el Centro Sociocultural O Ensanche y contará con la participación de José Manuel Aldrey Vázquez, neurólogo del Hospital Clínico de Santiago y miembro del equipo clínico de Galzheimer Care. Al finalizar la presentación se repartirán ejemplares gratuitos entre las personas asistentes.
Esta publicación está concebida como un cuaderno de trabajo en el que recoger recuerdos, fotografías, nombres, lugares y experiencias significativas de la vida de cada persona. El objetivo es facilitar la reconstrucción de su biografía personal cuando la memoria reciente comienza a deteriorarse, favoreciendo la continuidad de la identidad y mejorando la comunicación con familiares y cuidadores.
Según explican desde Galzheimer Care, la herramienta se enmarca en las Terapias No Farmacológicas y en el modelo de Atención Centrada en la Persona. La iniciativa busca aprovechar que la memoria emocional y biográfica suele conservarse durante más tiempo en las personas con alzhéimer, permitiendo mantener vínculos afectivos y conversaciones significativas incluso en fases avanzadas de la enfermedad.
Además de su valor terapéutico, El libro de mi vida pretende convertirse en un legado familiar, al recopilar vivencias, historias y recuerdos que pueden compartirse entre generaciones y conservarse en el tiempo.
Con esta nueva publicación, la cuarta promovida por la entidad, Galzheimer Care refuerza su compromiso con el apoyo a las personas con demencia y a sus familias. La asociación, nacida a partir del Grupo Hospitalario de Apoyo al Cuidador del Hospital Clínico de Santiago, desarrolla desde hace años iniciativas de formación, asesoramiento y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas enfermedades.