Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un equipo de la USC registra un nuevo método para analizar la realidad económica de los territorios

La herramienta, desarrollada en el Idega, permite mejorar la precisión del análisis económico y ambiental a escala territorial

Agencias
17/06/2026 19:52
uvenny-quirama
La autora de la tesis doctoral de la que sale la idea Uvenny Quirama Estrada 
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un equipo del Instituto Universitario de Estudios y Desarrollo de Galicia (Idega) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha registrado en la Propiedad Intelectual una nueva metodología que permite analizar la realidad económica y ambiental de los territorios con un nivel de detalle mayor al que ofrecen las herramientas convencionales.

En concreto, se denomina Path-Q-Plus para la interregionalización de marcos de contabilidad input-output, y nace de la tesis doctoral de la economista Uvenny Quirama Estrada, dirigida por los profesores Xesús Pereira López y Melchor Fernández Fernández, quienes también figuran como autores del registro.

CLosadaVázquez_0

Concha Losada analiza en Santiago el papel del Museo do Pobo Galego como instrumento de la sociedad civil

Más información

En este contexto, la USC ha explicado en una nota de prensa que los sistemas estadísticos que describen cómo se relacionan las diferentes industrias son una herramienta fundamental para medir el impacto de las actividades económicas. 

Sin embargo, suelen estar diseñados para grandes áreas territoriales, ofreciendo menos información sobre el funcionamiento de áreas más pequeñas.

Así, la metodología desarrollada en Idega permite transferir esta información a escalas territoriales más pequeñas para obtener una representación precisa de las conexiones económicas entre diferentes áreas.

Como parte de la tesis de Quirama, se ha realizado el primer ejercicio de validación en Galicia. La investigadora definió cinco grandes áreas funcionales --A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo-- utilizando como criterio principal los desplazamientos por motivos laborales, es decir, dónde viven y dónde trabajan las personas.

A partir de esta información, "fue posible localizar los principales centros de producción y caracterizar con mayor precisión la distribución territorial de la actividad económica".

El objetivo, según ha destacado la investigadora Uvenny Quirama Estrada, "es contar con herramientas que permitan una mejor comprensión de la diversidad territorial y adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de cada área de estudio".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

uvenny-quirama

Un equipo de la USC registra un nuevo método para analizar la realidad económica de los territorios
Agencias
Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago

La APG destaca el papel de medios, redes y nuevas tecnologías para lanzar el Xacobeo 2027
EFE
Presentación Festival Ateneo Barroco

El Festival Ateneo Barroco celebra su octava edición con la música antigua como eje
Redacción
2026-06-17_RepresionSindical_Monbus003

La CIG inicia movilizaciones contra Monbus y denuncia represión sindical
Redacción