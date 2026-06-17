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Santiago de Compostela

O Son do Camiño moviliza a más de 1.300 efectivos de seguridad y emergencias para recibir a 42.000 asistentes diarios

El dispositivo contará con policías, bomberos, Protección Civil, personal sanitario y un hospital de campaña para coordinar la atención durante las tres jornadas del festival en Santiago

Agencias
17/06/2026 16:00
El show de El Último de la Fila tendrá lugar solamente una semana antes de O Son do Camiño
El operativo especial diseñado para O Son do Camiño prevé más de 1.300 efectivos y un Puesto de Mando Avanzado para coordinar la seguridad y la respuesta ante incidencias durante el festival
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Santiago de Compostela acogerá desde este jueves y hasta el sábado la celebración del festival 'O Son do Camiño' que contará con un dispositivo de seguridad de más de 1.300 efectivos, sobre 435 por cada jornada.

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, han evaluado este miércoles el dispositivo de seguridad previsto durante el festival, con una previsión de 42.000 asistentes diarios.

Del dispositivo forman parte casi 150 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos una treintena de miembros de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), junto con miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Santiago.

El Son do Camiño arranca este jueves en el Monte do Gozo, donde se esperan más de 125.000 personas

Más información

A estos se deben sumar casi 290 efectivos de emergencias como voluntarios de Protección Civil, Bomberos de Santiago, medios de la Axega, personal de seguridad privada y personal sanitario.

En los medios sanitarios previstos figura un hospital de campaña, dos ambulancias asistenciales, dos unidades de soporte vital avanzado o UVI móviles y seis técnicos de emergencias sanitarias móviles desplegados con equipos de primera intervención.

Según indicó la Xunta, los responsables de todos estos servicios se integran en el Puesto de Mando Avanzado que se constituirá este jueves para coordinar en cada jornada los flujos de entrada y el cumplimiento de las medidas de seguridad con el objetivo de prevenir aglomeraciones y actuar ante emergencias sanitarias o de otra índole que se puedan producir.

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