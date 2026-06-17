Nueva protesta del personal civil de Defensa en Santiago por su situación salarial

Los sindicatos convocantes señalan que el conflicto se prolonga desde hace 17 meses.

Santiago de Compostela ha sido uno de los puntos de movilización este miércoles dentro de la nueva jornada de protestas del personal civil del Ministerio de Defensa, convocada por los sindicatos FAC-USO y APLAGE en distintos centros de trabajo de todo el Estado.

En la capital gallega, la concentración ha tenido lugar a las 10:00 horas ante la Residencia Militar de Estudiantes de la Armada Almirante General Antonio Martorell Lacave, uno de los enclaves donde el personal civil ha visibilizado sus reivindicaciones laborales.

El personal civil del Ministerio de Defensa se moviliza en Santiago para exigir salarios dignos Más información

La protesta en Santiago se enmarca en un calendario estatal que incluye cerca de 100 movilizaciones en 11 comunidades autónomas, con presencia destacada en varios puntos de Galicia.

Los sindicatos convocantes señalan que el conflicto se prolonga desde hace 17 meses. Las organizaciones reclaman un complemento salarial de 300 euros mensuales, consolidable y extensivo a toda la plantilla, y denuncian que en algunos casos los salarios se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Asimismo, los sindicatos advierten de que el malestar continúa creciendo dentro del Ministerio y expresan su preocupación ante la reunión de la Mesa Delegada prevista para el próximo 25 de junio, donde temen que puedan plantearse medidas parciales que no alcancen a todo el personal civil.