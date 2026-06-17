La CIG inicia movilizaciones contra Monbus y denuncia represión sindical

La movilización marca el inicio de una campaña de protestas contra la empresa Cedida

Trabajadoras y trabajadores del sector del transporte de viajeros se han concentrado este martes en la plaza de Galicia de Santiago de Compostela para denunciar lo que califican como represión sindical en el grupo Monbus y exigir la readmisión de las personas despedidas.

La movilización, convocada por la Fgamt-CIG, marca el inicio de una campaña de protestas contra la empresa. Durante la concentración, el representante sindical Nacho Pavón ha denunciado la existencia de despidos, expedientes sancionadores y deducciones aplicadas, según afirma, por la participación en la última huelga, además de un clima laboral que, a su juicio, busca “impoñer o medo” entre los trabajadores.

Nueva protesta del personal civil de Defensa en Santiago por su situación salarial Más información

El sindicato sostiene que actualmente hay cuatro personas despedidas en distintas empresas del grupo, además de otros procedimientos disciplinarios abiertos, algunos de ellos vinculados a procesos de elecciones sindicales o a la actividad en diferentes líneas de transporte.

La Fgamt-CIG también acusa a la empresa de incumplimientos laborales relacionados con jornadas, cómputo del tiempo de trabajo y pluses, lo que, según indica, repercute en las condiciones del servicio y en la calidad del transporte público.

O Concello pide explicacións á Subdelegación do Goberno polas cargas policiais Más información

Uno de los casos afecta al transporte urbano de Santiago y otro al transporte metropolitano en la línea del Milladoiro, que el sindicato considera ajenos a la realidad de los hechos alegados por la empresa.

Asimismo, el sindicato señala que Monbus gestiona concesiones públicas y reclama responsabilidades a las administraciones por la adjudicación de contratos a la empresa, al considerar que existen incumplimientos reiterados sin suficientes penalizaciones.

La organización sindical ha anunciado que mantendrá las movilizaciones mientras no se produzca la readmisión de las personas despedidas y no se reviertan las medidas disciplinarias adoptadas.