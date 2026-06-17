La APG destaca el papel de medios, redes y nuevas tecnologías para lanzar el Xacobeo 2027

Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago Archivo

El próximo año jacobeo deberá apoyarse en los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y las nuevas herramientas tecnológicas para reforzar su proyección internacional y llegar a públicos cada vez más amplios, según coincidieron este miércoles periodistas, comunicadores y expertos reunidos en Santiago de Compostela.

Esta fue la reflexión central de la conferencia 'A Comunicación dun Xacobeo universal', organizada por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en la que el comisario para celebrar el año santo de 2027, Marcos Gómez Román, ha destacado la transformación experimentada por el sector en los últimos años debido a la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial.

En uno de sus primeros actos públicos desde su nombramiento, Gómez ha defendido la necesidad de aprovechar estos nuevos canales para impulsar un año jacobeo 2027 "universal" y capaz de proyectar "Galicia Calidade más allá de nuestras fronteras".

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Por su parte, la presidenta de la APG, María Méndez González, ha reivindicado la participación activa de los profesionales de la comunicación en el diseño y desarrollo del próximo año jubilar y ha subrayado que tanto los medios tradicionales como las nuevas plataformas digitales resultan "decisivos" para dar a conocer la experiencia del Camino de Santiago.

En la jornada han sido abordados, además, algunos de los retos de la comunicación de la vía jacobea, desde diferentes perspectivas, incluido la influencia cultural, económica y social del fenómeno hasta el papel de nuevos formatos como los podcasts, definidos por algunos participantes como una herramienta especialmente adecuada para narrar experiencias vinculadas a la peregrinación.

Periodistas, directivos de medios, escritores, divulgadores e influenciadores especializados en turismo y Camino de Santiago analizaron en la conferencia fórmulas para internacionalizar la marca Xacobeo y conectar con nuevas generaciones de peregrinos en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo informativo.

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En el primer coloquio, con el título 'Compartir experiencias para divulgar as rutas que levan al Xacobeo', participaron el periodista del HuffPost en España, Javier Escartín Gómez; y la influenciadora y guía turística Anaís Constenla (@nosomosssnadie).

Seguidamente, en el panel 'Influencia do Xacobeo na proxección cultural, económica e social de Galicia' intervino el director de la emisora privada Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns Garrido; la periodista del diario El Progreso y presidenta de la Asociación de Periodistas de Lugo, Carmen Uz Pérez; y el comunicador, escritor, poeta, empresario y uno de los artífices del lanzamiento de la reunión, Alberto Barciela Castro.

Tras una pausa, dio comienzo el coloquio 'Novos soportes para un Xacobeo de futuro', que contó con el periodista y creador del podcast 'El Peregrino', David Mulé Rebecchi; y la directora de Galicia Press, Carmen Pérez Flores.

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La conferencia se clausuró con el panel 'Arte, espiritualidade, historia: claves para internacionalizar a marca Xacobeo', con la participación del periodista de Onda Cero y ABC y autor de la 'Guía mágica del Camino de Santiago', Francisco Contreras Gil; y la periodista y académica de la Academia Xacobea, Pilar Falcón Osorio.

La reunión concluyó con un llamamiento a combinar la tradición comunicativa asociada al Camino con los nuevos lenguajes digitales para reforzar la dimensión global de una cita que Galicia aspira a convertir de nuevo en uno de sus principales escaparates internacionales