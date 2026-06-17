Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La APG destaca el papel de medios, redes y nuevas tecnologías para lanzar el Xacobeo 2027

Estas jornadas abordaron algunas fórmulas para internacionalizar la marca Xacobeo y conectar con nuevas generaciones de peregrinos

Efe
17/06/2026 19:37
Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago
Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El próximo año jacobeo deberá apoyarse en los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y las nuevas herramientas tecnológicas para reforzar su proyección internacional y llegar a públicos cada vez más amplios, según coincidieron este miércoles periodistas, comunicadores y expertos reunidos en Santiago de Compostela.

Esta fue la reflexión central de la conferencia 'A Comunicación dun Xacobeo universal', organizada por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en la que el comisario para celebrar el año santo de 2027, Marcos Gómez Román, ha destacado la transformación experimentada por el sector en los últimos años debido a la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial.

En uno de sus primeros actos públicos desde su nombramiento, Gómez ha defendido la necesidad de aprovechar estos nuevos canales para impulsar un año jacobeo 2027 "universal" y capaz de proyectar "Galicia Calidade más allá de nuestras fronteras".

Irene Nortes con Hydra en sus manos

Irene Nortes: “Hydra nace de algo que ya viví y aprendí hace tiempo”

Más información

Por su parte, la presidenta de la APG, María Méndez González, ha reivindicado la participación activa de los profesionales de la comunicación en el diseño y desarrollo del próximo año jubilar y ha subrayado que tanto los medios tradicionales como las nuevas plataformas digitales resultan "decisivos" para dar a conocer la experiencia del Camino de Santiago.

En la jornada han sido abordados, además, algunos de los retos de la comunicación de la vía jacobea, desde diferentes perspectivas, incluido la influencia cultural, económica y social del fenómeno hasta el papel de nuevos formatos como los podcasts, definidos por algunos participantes como una herramienta especialmente adecuada para narrar experiencias vinculadas a la peregrinación.

Periodistas, directivos de medios, escritores, divulgadores e influenciadores especializados en turismo y Camino de Santiago analizaron en la conferencia fórmulas para internacionalizar la marca Xacobeo y conectar con nuevas generaciones de peregrinos en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo informativo.

El show de El Último de la Fila tendrá lugar solamente una semana antes de O Son do Camiño

O Son do Camiño moviliza a más de 1.300 efectivos de seguridad y emergencias para recibir a 42.000 asistentes diarios

Más información

En el primer coloquio, con el título 'Compartir experiencias para divulgar as rutas que levan al Xacobeo', participaron el periodista del HuffPost en España, Javier Escartín Gómez; y la influenciadora y guía turística Anaís Constenla (@nosomosssnadie).

Seguidamente, en el panel 'Influencia do Xacobeo na proxección cultural, económica e social de Galicia' intervino el director de la emisora privada Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns Garrido; la periodista del diario El Progreso y presidenta de la Asociación de Periodistas de Lugo, Carmen Uz Pérez; y el comunicador, escritor, poeta, empresario y uno de los artífices del lanzamiento de la reunión, Alberto Barciela Castro.

Tras una pausa, dio comienzo el coloquio 'Novos soportes para un Xacobeo de futuro', que contó con el periodista y creador del podcast 'El Peregrino', David Mulé Rebecchi; y la directora de Galicia Press, Carmen Pérez Flores.

Presentación Festival Ateneo Barroco

El Festival Ateneo Barroco celebra su octava edición con la música antigua como eje

Más información

La conferencia se clausuró con el panel 'Arte, espiritualidade, historia: claves para internacionalizar a marca Xacobeo', con la participación del periodista de Onda Cero y ABC y autor de la 'Guía mágica del Camino de Santiago', Francisco Contreras Gil; y la periodista y académica de la Academia Xacobea, Pilar Falcón Osorio.

La reunión concluyó con un llamamiento a combinar la tradición comunicativa asociada al Camino con los nuevos lenguajes digitales para reforzar la dimensión global de una cita que Galicia aspira a convertir de nuevo en uno de sus principales escaparates internacionales

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

uvenny-quirama

Un equipo de la USC registra un nuevo método para analizar la realidad económica de los territorios
Agencias
Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago

La APG destaca el papel de medios, redes y nuevas tecnologías para lanzar el Xacobeo 2027
EFE
Presentación Festival Ateneo Barroco

El Festival Ateneo Barroco celebra su octava edición con la música antigua como eje
Redacción
2026-06-17_RepresionSindical_Monbus003

La CIG inicia movilizaciones contra Monbus y denuncia represión sindical
Redacción