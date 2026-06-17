El Festival Ateneo Barroco celebra su octava edición con la música antigua como eje

En la presentación participaron el presidente del Ateneo, Francisco Candela; el director del festival, Víctor Carou; y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil

El Ateneo de Santiago presentó este miércoles la octava edición del Festival Ateneo Barroco, que se celebrará entre el 6 y el 20 de octubre en diferentes espacios de la ciudad y que volverá a centrarse en la música antigua y barroca a través del papel de los instrumentos históricos.

En la presentación participaron el presidente del Ateneo, Francisco Candela; el director del festival, Víctor Carou; y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.

El festival incluye seis conciertos de abono, además de actividades complementarias como conferencias, club de lectura, cine, sesiones de improvisación y encuentros con artistas, que se irán desvelando en las próximas semanas.

La programación continúa el proyecto bianual iniciado en 2025 bajo el título Instrumental, centrado en el papel de los instrumentos en la música antigua, con especial atención a piezas y familias instrumentales poco habituales en los conciertos actuales, como el quintón, el colascione, la arpa italiana de tres registros, la viola de rueda, la zanfona, el fagot barroco, el clavecín o las violas da gamba.

El presidente del Ateneo destacó que el festival busca ofrecer “más contenido y más profundidad” a través de actividades que complementan los conciertos, al tiempo que subrayó el mantenimiento de precios accesibles, con abonos generales y descuentos para menores de 30 años, además de un concierto gratuito en la Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos.

La programación se abrirá el 6 de octubre en la Iglesia de la Universidad con el regreso de Lina Tur Bonet, que presentará un programa dedicado a Bach y otros compositores barrocos.

A lo largo del ciclo, distintos ensembles y solistas internacionales ofrecerán repertorios dedicados a la música antigua europea en espacios como el Teatro Principal, el Salón Teatro o el Paraninfo de la Universidad.

La clausura tendrá lugar el 20 de octubre con la actuación de Accademia del Piacere y Fahmi Alqhai, que presentarán una reinterpretación de los corales de Bach con instrumentos históricos.

Durante la presentación, el director del festival destacó el compromiso con la presencia de creadoras e intérpretes femeninas y con la participación de músicos gallegos especializados en música antigua, en diálogo con artistas nacionales e internacionales.

Por su parte, el representante de la Xunta de Galicia puso en valor la calidad del programa y el carácter singular del festival, al que calificó como una propuesta de referencia para Santiago y para el conjunto del noroeste peninsular en el ámbito de la música antigua.