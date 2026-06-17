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Santiago de Compostela

Curtocircuíto distinguirá a la cineasta francesa Marie Losier con el premio Atlas

El festival compostelano reconocerá la trayectoria de la directora con una retrospectiva que reunirá siete de sus películas dedicadas a figuras clave de la creación artística y musical contemporánea

Adriana Quesada
Adriana Quesada
17/06/2026 16:30
El premio Curtocircuíto Atlas reconocerá este año la aportación de Marie Losier al cine contemporáneo
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Concello de Santiago
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Marie Losier será una de las grandes protagonistas de la próxima edición del Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto. El certamen organizado por el Concello de Santiago, a través de Compostela Cultura, reconocerá a la cineasta francesa con el premio especial Curtocircuíto Atlas, un galardón que distingue trayectorias cinematográficas innovadoras y capaces de ampliar los límites del lenguaje audiovisual.

La organización destaca a Losier como una de las creadoras “más libres, imaginativas e inclasificables” del cine contemporáneo, con una filmografía situada en el cruce entre el cine, la música y la experimentación artística. Sus trabajos han retratado a figuras fundamentales de la cultura underground europea y norteamericana, como Alan Vega, Genesis P-Orridge, Peaches, Guy Maddin o The Residents, desde una mirada marcada por la cercanía, el humor y la complicidad con sus protagonistas.

Con motivo de este reconocimiento, Curtocircuíto dedicará una retrospectiva a la directora francesa con la proyección de algunas de las obras más representativas de su carrera. Entre ellas figuran 'The Ontological Cowboy' (2005), centrada en el dramaturgo Richard Foreman; 'Electrocute Your Stars' (2004), sobre el cineasta George Kuchar; 'Tony Conrad: DreaMinimalist' (2008), dedicada al compositor y artista experimental Tony Conrad; y 'Barking in the Dark: The Residents' (2025), su película más reciente, estrenada en el Festival de Rotterdam.

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El ciclo también incluirá 'Bim, Bam, Boom, Las Luchas Morenas' (2014), un homenaje al universo de la lucha libre femenina mexicana; 'Felix in Wonderland' (2019), sobre el músico electrónico alemán Felix Kubin; y 'Alan Vega, Just a Million Dreams' (2014), que documenta los últimos días del fundador del grupo Suicide.

A lo largo de su trayectoria, las películas de Marie Losier han pasado por algunos de los principales festivales e instituciones culturales del mundo, como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, IDFA, Tate Modern, MoMA, Centre Pompidou o La Cinémathèque Française.

Con este reconocimiento y el foco dedicado a su obra, Curtocircuíto reivindica una trayectoria que ha convertido el retrato documental en un espacio de creación compartida, donde la performance, la fantasía, la amistad y la experimentación conviven para ofrecer una mirada singular sobre algunos de los artistas más relevantes de las últimas décadas.

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