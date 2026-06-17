Curtocircuíto distinguirá a la cineasta francesa Marie Losier con el premio Atlas

El premio Curtocircuíto Atlas reconocerá este año la aportación de Marie Losier al cine contemporáneo Concello de Santiago

Marie Losier será una de las grandes protagonistas de la próxima edición del Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto. El certamen organizado por el Concello de Santiago, a través de Compostela Cultura, reconocerá a la cineasta francesa con el premio especial Curtocircuíto Atlas, un galardón que distingue trayectorias cinematográficas innovadoras y capaces de ampliar los límites del lenguaje audiovisual.

La organización destaca a Losier como una de las creadoras “más libres, imaginativas e inclasificables” del cine contemporáneo, con una filmografía situada en el cruce entre el cine, la música y la experimentación artística. Sus trabajos han retratado a figuras fundamentales de la cultura underground europea y norteamericana, como Alan Vega, Genesis P-Orridge, Peaches, Guy Maddin o The Residents, desde una mirada marcada por la cercanía, el humor y la complicidad con sus protagonistas.

Con motivo de este reconocimiento, Curtocircuíto dedicará una retrospectiva a la directora francesa con la proyección de algunas de las obras más representativas de su carrera. Entre ellas figuran 'The Ontological Cowboy' (2005), centrada en el dramaturgo Richard Foreman; 'Electrocute Your Stars' (2004), sobre el cineasta George Kuchar; 'Tony Conrad: DreaMinimalist' (2008), dedicada al compositor y artista experimental Tony Conrad; y 'Barking in the Dark: The Residents' (2025), su película más reciente, estrenada en el Festival de Rotterdam.

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El ciclo también incluirá 'Bim, Bam, Boom, Las Luchas Morenas' (2014), un homenaje al universo de la lucha libre femenina mexicana; 'Felix in Wonderland' (2019), sobre el músico electrónico alemán Felix Kubin; y 'Alan Vega, Just a Million Dreams' (2014), que documenta los últimos días del fundador del grupo Suicide.

A lo largo de su trayectoria, las películas de Marie Losier han pasado por algunos de los principales festivales e instituciones culturales del mundo, como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, IDFA, Tate Modern, MoMA, Centre Pompidou o La Cinémathèque Française.

Con este reconocimiento y el foco dedicado a su obra, Curtocircuíto reivindica una trayectoria que ha convertido el retrato documental en un espacio de creación compartida, donde la performance, la fantasía, la amistad y la experimentación conviven para ofrecer una mirada singular sobre algunos de los artistas más relevantes de las últimas décadas.