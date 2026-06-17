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Santiago de Compostela

Concha Losada analiza en Santiago el papel del Museo do Pobo Galego como instrumento de la sociedad civil

La ex presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego intervendrá en la Real Sociedad Económica de Amigos del País dentro del ciclo 'Compostela 2023-2027. Presente y futuro'

Redacción
17/06/2026 17:08
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La ex presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego Concha Losada
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La ex presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego entre 2022 y 2026, Concha Losada Vázquez, ofrecerá mañana una conferencia en Santiago de Compostela en la que reflexionará sobre el papel de esta institución cultural como “instrumento de la sociedad civil al servicio de la construcción del país”.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps), dentro de la programación del ciclo “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”.

La presentación de la ponente correrá a cargo de Luis García Varela, directivo de la entidad, mientras que el presidente de la entidad, Francisco Loimil Garrido, actuará como conductor del encuentro.

Tras la intervención, el foro estará abierto a las preguntas del público, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. El acto será además retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Rseaps

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