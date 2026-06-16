Vueling lanza una promoción desde Santiago con vuelos a partir de 17 euros por trayecto por el Yellow Day

Vueling ha lanzado una promoción especial con motivo del Yellow Day, el conocido como “día más feliz del año”, con vuelos desde 17 euros por trayecto desde el aeropuerto de Santiago de Compostela.

La oferta estará disponible entre el 16 y el 21 de junio y permitirá viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026 a distintos destinos nacionales e internacionales.

Entre las rutas disponibles desde Santiago se encuentran ciudades como Málaga, Sevilla, Lanzarote, Londres, Milán, Ámsterdam, París, Valencia o Bilbao, entre otras opciones.

La compañía destaca que la campaña busca facilitar la planificación de escapadas de otoño e invierno a precios reducidos, con descuentos de hasta el 25 % en determinados vuelos.

La promoción puede adquirirse a través de la web y los canales habituales de venta de Vueling durante el periodo establecido.