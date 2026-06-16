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Santiago de Compostela

Vueling estrena su nueva ruta entre Santiago de Compostela e Ibiza

La ruta operará con tres frecuencias semanales y se mantendrá activa hasta el 13 de septiembre

Redacción
16/06/2026 18:50
VY
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Vueling ha inaugurado este martes su nueva conexión entre Santiago de Compostela e Ibiza, con la llegada del primer vuelo procedente de la isla balear al aeropuerto compostelano a las 16:17 horas.

La ruta operará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos, y se mantendrá activa hasta el 13 de septiembre de 2026, reforzando la conectividad entre Galicia y Baleares durante la temporada de verano.

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Según la compañía, esta nueva conexión amplía las opciones de viaje desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro y contribuye a mejorar la oferta de destinos nacionales.

Con esta incorporación, Vueling refuerza su operativa desde Santiago, desde donde mantiene conexiones con destinos como Canarias, Baleares, varias ciudades peninsulares y capitales europeas como Ámsterdam, Londres, París o Zúrich.

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