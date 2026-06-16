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Santiago de Compostela

Últimos días para visitar la exposición 'A alma de Compostela' en la Casa do Cabido

La muestra del colectivo Lucet reúne acuarelas, fotografías y óleos sobre la ciudad

Redacción
16/06/2026 18:08
la exposición 'A alma de Compostela'
Una de las obras de la exposición 'A alma de Compostela'
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La exposición 'A alma de Compostela: un percorrido en acuarela e fotografía', organizada por el Consorcio de Santiago, podrá visitarse hasta el próximo domingo 21 de junio en la Casa do Cabido.

La muestra, de acceso gratuito, reúne obras del colectivo artístico Lucet y propone una lectura visual de la ciudad a través de la acuarela, la fotografía, el pastel y el óleo, ofreciendo una interpretación de Santiago desde diferentes lenguajes artísticos.

Desde su inauguración el pasado mes de marzo, la exposición ha recibido ya 21.981 visitantes, consolidándose como una de las propuestas culturales más visitadas del espacio en los últimos años.

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El proyecto forma parte del “Proxecto Compostela”, una investigación visual en la que los artistas analizan la ciudad como paisaje cultural, explorando la relación entre el territorio, la memoria y la experiencia urbana.

La muestra está estructurada en tres ámbitos: los espacios naturales y periféricos, el tejido urbano histórico y contemporáneo, y la presencia humana como elemento vertebrador de la ciudad.

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El colectivo Lucet está integrado por varios artistas y fotógrafos que aportan una visión plural de Compostela, alejándose de la imagen turística convencional para ofrecer una mirada más cotidiana y sensible de la ciudad.

La exposición puede visitarse en la Casa do Cabido de martes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos en horario de mañana.

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