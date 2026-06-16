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Santiago de Compostela

Santiago constituye su primer Consello Local da Infancia para incorporar la voz de los menores a la vida municipal

El nuevo órgano reúne a 48 niños y niñas que trasladaron al Ayuntamiento propuestas sobre medio ambiente, ocio, movilidad, seguridad e inclusión durante su sesión inaugural en el Pazo de Raxoi

Agencias
16/06/2026 16:00
El Consello Local da Infancia nace como un órgano estable de participación para que los menores de Santiago puedan formular propuestas
El Consello Local da Infancia nace como un órgano estable de participación para que los menores de Santiago puedan formular propuestas
Concello de Santiago
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El Ayuntamiento de Santiago ha constituido el Consello Local da Infancia (CLIS), una iniciativa dirigida a los niños compostelanos mediante la cual podrán sumar su grano de arena a la política municipal sugiriendo iniciativas en materias como la inclusión y el medio ambiente.

Este martes, 16 de junio, los niños se han adueñado de las butacas del Salón de Plenos del Pazo de Raxoi sustituyendo a los habituales concejales y en representación de los jóvenes compostelanos para proponer sus ideas directamente a la Corporación municipal.

La sesión, presidida por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha contado con la presencia de la edila de Servizos Sociais, María Rozas; la concejala de Educación, Miriam Louzao; la edila socialista Marta Abal; la concejala no adscrita Mercedes Rosón; la edila popular Nerea Barcia y un amplio público de familiares.

En este contexto, la mandataria local ha subrayado que esta iniciativa "se va a quedar para siempre ligada al Ayuntamiento" y que tras esta generación llegarán otros niños a ocupar su lugar y seguir realizando propuestas "magníficas" para mejorar la ciudad.

ctuación de 9Louro en Acento 2025 (Foto: Julia G. Yánez)

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Por su parte, Rozas ha asegurado que para el departamento de Servizos Sociais fue un gusto trabajar con los participantes y que todos ellos "superaron sus expectativas". "Creo que la primera lección que nos dieron es saber llegar a acuerdos de forma dialogada, participada y divertida", ha apuntado.

El grupo, protagonizado por 48 de los 52 jóvenes que participaron durante estos meses en las actividades previas a la constitución de la entidad, ha trasladado su compromiso con la iniciativa y su deseo de "ser escuchados" porque creen que "la infancia debe participar en las decisiones importantes".

Asimismo, han indicado que entienden este espacio como un lugar para "dialogar, participar y aprender a trabajar en equipo respetando las diferentes opiniones", y han comunicado su intención de tener un Ayuntamiento "abierto, divertido e inclusivo".

"Participar aquí requiere responsabilidad y queremos un espacio en el que nos sintamos cómodos para hablar", han expresado, afirmando que "cuando la infancia participa la Comunidad mejora".

Proceso intervención (foto Sara Ricoy)

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Durante la sesión, los niños han comunicado algunas de sus preocupaciones, como son el medio ambiente y la necesidad de contar con un municipio "más limpio y verde". Todos ellos han reflexionado sobre su papel para cuidar el planeta mejor, subrayando que "los pequeños gestos pueden marcar la diferencia".

También, se han referido a la importancia de disponer de oportunidades de ocio culturales y deportivas y de sentirse seguros al realizarlas en la calle. "Las calles deberían estar pensadas para los niños, con más espacios seguros para andar en bicicleta y parques para todas las edades", han coincidido.

Para todo ello han remarcado la necesidad de "dialogar y buscar soluciones en equipo", de forma que todos los niños se sientan incluidos y exista una "buena convivencia". Conscientes de que representan al resto de niños compostelanos, se han comprometido a "aprender por el bien común y pensar en sus barrios".

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