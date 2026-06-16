Santiago acolle un encontro cos Premios da Crítica 2025 de narrativa e poesía en galego
O Ateneo de Santiago reunirá a autores e especialistas arredor das obras galardoadas e anunciará o I Premio de Ensaio da AGC
Hoxe, 16 de xuño, ás 19.30 horas, o Ateneo de Santiago, en colaboración coa Asocaición Galega da Crítica (AGC) acolle na rúa do Vilar, 19, un encontro cos autores galardoados cos Premios da Crítica 2025, en lingua galega, nas modalidades de narrativa e poesía. O acto contará coa participación de Fernando Castro Paredes, Lorena Souto, Marilar Aleixandre, Dolores Vilavedra, Tensi Gesteira, Inma Otero e Pilar Sampedro.
Os Premios da Crítica, concedidos pola Asociación Española de Críticos Literarios dende 1956, recoñecen os mellores libros de narrativa e poesía publicados no ano anterior nas linguas castelá, galega, éuscara e catalá. A proposta da Asociación Galega da Crítica, este ano foron distinguidos o poemario Exuvia e saliva, de Lorena Souto, e a novela O lanzador de coitelos, de Fernando Castro Paredes. Durante o encontro tamén se dará a coñecer a persoa gañadora do I Premio de Ensaio da AGC.
Exuvia e saliva propón unha ollada sobre o contexto rural afastada da idealización, atenta ao detalle e ás estruturas internas desa realidade, arredor de temas como a linguaxe, o silencio, os rituais, o alimento, a natureza ou a pertenza.
Pola súa banda, O lanzador de coitelos parte dos códigos do thriller para construír unha novela sobre a liberdade, a memoria, o fracaso, a corrupción humana e a procura da propia identidade.
Lorena Souto é filóloga, poeta, tradutora e profesora de galego na Escola Oficial de Idiomas; Fernando Castro Paredes é profesor de Ensino Secundario, dramaturgo e narrador, cunha ampla traxectoria no ámbito teatral e literario.