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Santiago de Compostela

El Museo do Pobo Galego incorpora el considerado primer videojuego gallego a sus fondos

La colaboración con la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia arranca con la donación de The Wall, desarrollado por Álex González y comercializado en 1986

Agencias
16/06/2026 16:30
El acuerdo entre el Museo do Pobo Galego y la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia busca impulsar la conservación y divulgación del videojuego gallego
El acuerdo entre el Museo do Pobo Galego y la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia busca impulsar la conservación y divulgación del videojuego gallego
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El Museo do Pobo Galego y la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI) han formalizado una colaboración que permitirá incorporar de manera estable el videojuego gallego a los fondos, espacios expositivos y proyectos de divulgación del Museo, con el objetivo de impulsar la preservación del videojuego como patrimonio cultural contemporáneo de Galicia.

Según han trasladado en una nota de prensa, el inicio de esta colaboración se materializa con la donación a los fondos del Museo do Pobo Galego por parte del MUVI del considerado primer videojuego gallego, 'The Wall', creado por el programador ourensano Álex González y comercializado en 1986.

Su incorporación es el primer paso de un proyecto compartido entre ambas instituciones, comprometidas con la conservación, estudio y difusión de la cultura gallega.

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En palabras de Jacobo y Galo Martínez, cofundadores de la Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, el acuerdo supone "uno de los momentos más importantes de la historia de la entidad".

"Llevamos desde el año 2019 trabajando para que el videojuego sea entendido en Galicia como parte de nuestra cultura contemporánea y también de nuestra memoria colectiva. Este acuerdo representa la demostración de que merece ser preservado, estudiado y compartido igual que cualquier otra expresión cultural", han celebrado.

La pieza será presentada en formato interactivo, siguiendo los criterios de conservación y divulgación desarrollados por el MUVI, y constituirá el punto de partida para el desarrollo de una futura propuesta expositiva alrededor del videojuego gallego.

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