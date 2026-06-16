La investigadora de la USC Estela Pena Hermida gana el certamen de divulgación científica de la Crue

El certamen se ha desarrollado en formato de carrusel en Instagram,

La investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Estela Pena Hermida ha sido una de las ganadoras de la sexta edición del concurso de divulgación científica '#HiloTesis. Tu tesis doctoral en redes sociales', organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (Crue) junto a la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga).

El certamen, desarrollado en formato de carrusel en Instagram, ha reconocido seis trabajos de investigación de diferentes universidades españolas. En esta edición han participado 255 personas de 53 universidades.

Santiago acoge el debate '¿Persona o máquina? Una nueva medicina' que trata sobre IA y salud Más información

El trabajo premiado de la investigadora compostelana aborda las infecciones urinarias recurrentes, un problema clínico en aumento debido a la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos tradicionales.

Estela Pena Hermida, graduada en Bioquímica y con un Máster en Investigación Biomédica por la USC, inició el pasado mes de septiembre su etapa de doctorado en la Escuela de Doctorado Internacional de la USC (Edius).

En total, la USC ha contado con diez doctorandos participantes en esta edición del certamen, en la que también han resultado premiadas investigaciones de las universidades de Illes Balears, Jaume I, León, Sevilla y Camilo José Cela.

El Cesga ampliará su capacidad con dos ordenadores cuánticos y un nuevo supercomputador Más información

Cada uno de los trabajos galardonados ha recibido un premio de 500 euros, otorgado con la colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi.

Los ficheros presentados fueron evaluados por al menos tres revisores siguiendo los criterios establecidos en las bases del concurso, y la organización anunciará próximamente la fecha del acto de entrega de los premios.