Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La investigadora de la USC Estela Pena Hermida gana el certamen de divulgación científica de la Crue

El trabajo premiado aborda las infecciones urinarias recurrentes, un problema clínico en aumento debido a la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos tradicionales

Redacción
16/06/2026 17:29
galardon-estela-pena
El certamen se ha desarrollado en formato de carrusel en Instagram,
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Estela Pena Hermida ha sido una de las ganadoras de la sexta edición del concurso de divulgación científica '#HiloTesis. Tu tesis doctoral en redes sociales', organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (Crue) junto a la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga).

El certamen, desarrollado en formato de carrusel en Instagram, ha reconocido seis trabajos de investigación de diferentes universidades españolas. En esta edición han participado 255 personas de 53 universidades.

Santiago acoge el debate '¿Persona o máquina? Una nueva medicina' que trata sobre IA y salud

Más información

El trabajo premiado de la investigadora compostelana aborda las infecciones urinarias recurrentes, un problema clínico en aumento debido a la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos tradicionales.

Estela Pena Hermida, graduada en Bioquímica y con un Máster en Investigación Biomédica por la USC, inició el pasado mes de septiembre su etapa de doctorado en la Escuela de Doctorado Internacional de la USC (Edius).

En total, la USC ha contado con diez doctorandos participantes en esta edición del certamen, en la que también han resultado premiadas investigaciones de las universidades de Illes Balears, Jaume I, León, Sevilla y Camilo José Cela.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez

El Cesga ampliará su capacidad con dos ordenadores cuánticos y un nuevo supercomputador

Más información

Cada uno de los trabajos galardonados ha recibido un premio de 500 euros, otorgado con la colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi.

Los ficheros presentados fueron evaluados por al menos tres revisores siguiendo los criterios establecidos en las bases del concurso, y la organización anunciará próximamente la fecha del acto de entrega de los premios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

VY

Vueling estrena su nueva ruta entre Santiago de Compostela e Ibiza
Redacción
la exposición 'A alma de Compostela'

Últimos días para visitar la exposición 'A alma de Compostela' en la Casa do Cabido
Redacción
El ideal gallego

Vueling lanza una promoción desde Santiago con vuelos a partir de 17 euros por trayecto por el Yellow Day
Redacción
El conselleiro de Sanidade clausuró en la Cidade da Cultura de Santiago el acto del 30 aniversario del 061

El conselleiro de Sanidade reivindica el 061 como “ejemplo de servicio público” en su 30 aniversario
Agencias