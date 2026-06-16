Javi Chapela, Dani Cornes y Sila Lua actuarán gratis en Santiago en el Festival Acento

ctuación de 9Louro en Acento 2025 - Julia G. Yáñez

Santiago de Compostela volverá a celebrar el Día Internacional de la Música con una nueva edición de Acento. La Fundación SGAE, a iniciativa del Consejo Territorial SGAE Galicia, ha presentado el cartel de la séptima edición del festival, que tendrá lugar el próximo 21 de junio en la terraza de la sede de SGAE en Santiago, situada en el parque de Vista Alegre.

Con acceso libre y gratuito, el evento arrancará a las 12.30 horas y se prolongará hasta la sobremesa, consolidándose como una de las citas culturales que marcan el inicio del verano en la capital gallega. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

La edición de 2026 pondrá el foco en el talento gallego que desarrolla su carrera fuera de la comunidad. El cartel estará integrado por el músico grovense Dani Cornes, afincado en Barcelona; el coruñés Javi Chapela, establecido en Madrid; y la artista viguesa Sila Lua, también residente en la capital española.

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La jornada comenzará con la actuación de Dani Cornes a las 12.30 horas. El artista presentará en directo las canciones de Aquí sempre tes casa (2026), su primer álbum, una obra que aborda desde una perspectiva íntima cuestiones como la identidad, el arraigo y la experiencia migratoria.

A las 13.30 horas será el turno de Javi Chapela, uno de los nombres emergentes de la música gallega en castellano. Tras el éxito de temas como Sin tiempo para bailar o Comerte la boca, el compositor llegará a Santiago para presentar Futuros propósitos, su primer disco de estudio.

La programación se cerrará a las 14.45 horas con Sila Lua. La artista viguesa ofrecerá un formato especial que combinará música urbana, electrónica y un grupo de cuerdas, una propuesta diseñada para reforzar el carácter innovador de su proyecto artístico. La actuación llega además en un momento especialmente activo para la compositora, que presenta este jueves su nuevo sencillo “Soldadito”, una canción en la que reflexiona sobre la violencia, la obediencia y la pérdida de ideales.

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Además de la programación musical, el público dispondrá de servicio de comida y bebida para disfrutar del festival en un ambiente al aire libre, concebido como una mezcla entre picnic y romería urbana.

Desde su creación en 2019, Acento se ha consolidado como un escaparate para la nueva escena gallega. Por su escenario han pasado artistas como Carlos Ares, Tanxugueiras, Grande Amore, Blanco Palamera, Caamaño & Ameixeiras, Néboa, Lua de Santana, Boyanka Kostova o 9Louro, muchos de ellos antes de alcanzar una amplia proyección en el panorama musical gallego y estatal.