Homenaje a Xesús Alonso Montero en el Pazo de San Roque con la presentación de su libro 'Trinta anos de poesía crítica'

Pazo de San Roque de Santiago Concello de Santiago

El próximo miércoles 17 de junio, a las 12.00 horas, el Pazo de San Roque acogerá un encuentro y homenaje en torno a la figura del filólogo y ensayista Xesús Alonso Montero, con motivo de la presentación de su libro Trinta anos de poesía crítica, 1936-1966, en edición de Ramón Nicolás.

El acto se desarrollará en formato de rueda de prensa y contará con la participación del propio editor, Ramón Nicolás; Sara Alonso, hija del autor; el secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez; y el director de la editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo.

La obra recupera una antología poética de carácter social compilada originalmente en 1967 por Xesús Alonso Montero y que fue prohibida durante la censura franquista.

La edición actual, preparada por Ramón Nicolás, devuelve al público un texto considerado clave para comprender las estrategias de control ideológico ejercidas durante el franquismo a través de la literatura.

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Según se explica en la publicación, la compilación reúne textos que abarcan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con especial atención a las voces de la poesía crítica y reivindicativa, situadas dentro del canon histórico de la literatura comprometida.

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928–2026) fue filólogo, ensayista, catedrático emérito de la USC y presidente de la Real Academia Galega entre 2013 y 2017. Su trayectoria académica y ensayística abarca numerosos estudios sobre lengua, literatura y memoria histórica, con obras de referencia como Informe –dramático– sobre la lengua gallega, As palabras no exilio o Os escritores galegos ante a Guerra Civil española.

El homenaje en San Roque se enmarca dentro de los actos de reconocimiento a una de las figuras más destacadas de la investigación y la divulgación cultural en Galicia.