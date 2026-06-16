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Santiago de Compostela

El Son do Camiño arranca este jueves en el Monte do Gozo, donde se esperan más de 125.000 personas

Agencias
16/06/2026 21:41
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El Monte do Gozo se prepara ya para acoger una nueva edición del Son do Camiño, el gran festival musical de Galicia, que volverá a reunir a más de 125.000 personas desde este jueves y hasta el sábado.

Este martes, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, junto al comisario del Año Santo Xacobeo 2027, Marcos Gómez, han visitado el recinto que acogerá la séptima edición del Son do Camiño, "una cita consolidada como el mayor festival del norte de España y uno de los eventos musicales de referencia del país".

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Tal y como recogen en un comunicado, en el marco de los 'Concertos do Xacobeo', este festival "reafirma" su papel como uno de los principales embajadores de la marca Galicia Calidade y como una herramienta "estratégica" para la promoción turística de la comunidad a través de la música en directo.

En este sentido, Xosé Merelles ha destacado que en las últimas ediciones, más del 40% de los asistentes procedían de fuera de Galicia, con presencia destacada de visitantes llegados de Portugal, Reino Unido, Suiza e Italia, "consolidando el festival como una plataforma de proyección internacional para Santiago de Compostela, el Camino de Santiago y Galicia".

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Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una programación formada por más de 40 artistas y bandas nacionales e internacionales, entre los que destacan Linkin Park, Katy Perry, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarricadelafuente y Hoobastank, así como los gallegos Sen Senra y Carlos Ares.

Este cartel se completa con una amplia oferta de música electrónica, con un escenario electrónico en el que más de 18 actuaciones conformarán una propuesta especializada, que contará con figuras como Jimi Jules, Patrick Mason, HAAi, DJ Gigola o Héctor Oaks.

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Refiriéndose precisamente al cartel de este año, Marcos Gómez ha destacado que "el festival demuestra año tras año su capacidad para impulsar una programación musical de primer nivel y para convertir la música en un instrumento de promoción turística, dinamización económica y proyección internacional de Galicia Calidade".

En el apartado económico, destacan que el festival superó el año pasado los 23 millones de euros de impacto económico y generó alrededor de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, además de contribuir a registrar niveles de ocupación hotelera del 100% en la ciudad y en su entorno durante los días de celebración

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