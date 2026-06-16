El catedrático José María Miranda Boto será asesor experto del Parlamento Europeo en materia de políticas públicas

Profesor Miranda Boto

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), José María Miranda Boto, ha sido seleccionado como uno de los expertos incluidos en la lista elaborada por el Parlamento Europeo para la prestación de asesoramiento académico y científico independiente durante los próximos cinco años.

La designación se enmarca en una convocatoria de los Servicios de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), destinada a conformar una base de especialistas con experiencia acreditada que puedan colaborar en la evaluación de políticas, el análisis legislativo y el asesoramiento técnico en distintas áreas estratégicas de la Unión Europea.

La inclusión del profesor en esta lista reconoce su trayectoria en la dirección y coordinación de proyectos de investigación de ámbito europeo, así como su participación en iniciativas financiadas por la Comisión Europea relacionadas con las relaciones laborales, la digitalización del trabajo y la negociación colectiva.

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Entre estos proyectos destacan Cogens(2019-2021), centrado en la negociación colectiva en la economía de plataformas, y Digilare (2023-2025), dedicado al análisis de la digitalización de las relaciones laborales.

Miranda Boto ha colaborado también como experto en estudios e informes para instituciones como la Comisión Europea, Eurofound y distintos gobiernos nacionales, participando en análisis sobre la transposición de directivas laborales, mecanismos de resolución de conflictos e impacto de la normativa social europea.

Su incorporación a esta lista implica la posibilidad de ser llamado por el Parlamento Europeo para participar en informes, revisiones técnicas o labores de asesoramiento según las necesidades de la institución.