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Santiago de Compostela

El conselleiro de Sanidade reivindica el 061 como “ejemplo de servicio público” en su 30 aniversario

Antonio Gómez Caamaño destaca el crecimiento del servicio de emergencias, con cerca de un millón de llamadas en 2025 y miles de movilizaciones asistenciales

Agencias
16/06/2026 17:30
El conselleiro de Sanidade clausuró en la Cidade da Cultura de Santiago el acto del 30 aniversario del 061
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado el papel del 061 en su 30º aniversario, calificándolo como un "ejemplo de servicio público, de personas que cuidan a personas".

El responsable sanitario ha clausurado el acto del 30 aniversario de la creación del 061, celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

"Personas que cuidan a personas a todas horas, todos los días del año. Una trayectoria de 30 años de un servicio inicialmente modesto, con recursos limitados, que se ha transformado realmente en una red compleja, que capilariza totalmente toda aquella asistencia urgente en la comunidad, con excelentes profesionales y con una actividad realmente intensa", ha destacado.

El conselleiro ha aportado además algunos datos, como que en 2025 el servicio recibió cerca de un millón de llamadas, "con una capacidad de respuesta realmente espectacular, ya que el 24% se resolvían en menos de 10 segundos", así como movilizaciones asistenciales, unas 330.000.

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"Una historia larga que creo que es un ejemplo de una manera de hacer las cosas. Con profesionales totalmente comprometidos, con gente que está siempre al servicio de los demás y que hacen que Galicia sea realmente número 1 en el manejo de las urgencias en el territorio", ha concluido.

Asimismo, se ha sumado a la defensa del presidente Alfonso Rueda de la gestión de la sanidad pública, remarcando que se trata de una sanidad "de primer nivel".

"Por supuesto que hay algunos aspectos de mejora y es lo que estamos haciendo, pero es lógico que el presidente defienda la sanidad. Hay que tomar estas discusiones con humildad. Tenemos que trabajar para mejorar porque la sanidad nunca está suficientemente bien como para que conforme a todo el mundo", ha comentado.

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