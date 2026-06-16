Adif iniciará este verano las obras del nuevo aparcamiento de la estación intermodal de Santiago

El nuevo aparcamiento de la estación intermodal Santiago de Compostela-Daniel Castelao comenzará a construirse este verano Eladio Lois

Adif ha comunicado que iniciará este verano la construcción del nuevo aparcamiento de la estación de intermodal Santiago de Compostela-Daniel Castelao.

El proyecto del nuevo aparcamiento, ha destacado la compañía en una nota de prensa, ya cuenta con su modificado aprobado, lo que permite avanzar con el desarrollo de las obras en el recinto.

Así, la primera fase consistirá en los trabajos de cimentaciones del nuevo edificio del aparcamiento, que se llevarán a cabo coordinados con la finalización de las obras de la marquesina.

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La previsión es que la actividad en la obra del nuevo aparcamiento aumente el ritmo a finales de verano, realizándose previamente las tareas asociadas a las instalaciones (drenajes y red de protección contra incendios - PCI), junto con el inicio de parte de las cimentaciones.

El nuevo aparcamiento tendrá una superficie de 21.000 metros cuadrados distribuido en planta baja y dos alturas, lo que permitirá aumentar la capacidad de estacionamiento y mejorar la funcionalidad del conjunto.

También se incluyen mejoras en accesos e instalaciones, incorporación de puntos de recarga eléctrica, soluciones de eficiencia y energética, así como el uso de metodología BIM (Building Information Modeling) para la gestión y mantenimiento de la infraestructura.