Abel Caballero reclama a la Xunta 9 millones de euros anuales para Vigo frente a los 3 millones que recibe Santiago

Caballero reivindicó una financiación específica para Vigo y cuestionó la aportación anual que la Xunta destina a Santiago en concepto de capitalidad Redacción

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido este martes a la Xunta de Galicia que, al igual que aporta 3 millones de euros anuales a Santiago por ser capital de la Comunidad, debe aportar 9 millones al año a la ciudad olívica, "en concepto de ciudad más importante de Galicia".

Así lo ha trasladado el regidor, en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que ha señalado que el gobierno autonómico acaba de incrementar esa aportación en un 11%, hasta los 3 millones de euros. "Por tanto (Santiago) tiene la capacidad, con esos 3 millones que le da la Xunta, de contratar vuelos, o lo dedicarán a lo que quieran", ha constatado Caballero.

El alcalde ha incidido en que, además, el hecho de la capitalidad aporta a la urbe compostelana un "enorme valor añadido" porque, entre otros factores, "allí están todos los funcionarios, que cotizan para el Ayuntamiento".

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"Bueno, pues si a Santiago lo apoyan 3 millones de euros, en concepto de capitalidad, a Vigo lo tienen que apoyar con 9 millones de euros en concepto de la ciudad más importante de Galicia. 9 millones de euros nos tienen que dar. ¿Por qué? Porque somos la ciudad más importante de Galicia", ha sentenciado el alcalde, que ha añadido que "parece una causa suficiente".

Tras matizar que no pone en cuestión el apoyo económico a Santiago, ha remarcado que sí discute la falta de apoyo a Vigo, y ha aprovechado para volver a denunciar que el gobierno gallego no quiera subvencionar vuelos desde Peinador, como sí hacen otras instituciones regionales en otras ciudades.

Caballero de nuevo ha criticado la propuesta de invertir en promoción en destino, una "tontería" y una "tomadura" de pelo, y ha repetido que, en realidad, la Xunta no quiere apoyar Peinador.