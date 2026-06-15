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Santiago de Compostela

Santiago estrena un servicio municipal para asesorar a propietarios e inquilinos sobre el alquiler de vivienda

La oficina ofrecerá atención presencial, telefónica y telemática durante un año para resolver dudas sobre contratos, normativa o límites del precio del alquiler

Agencias
15/06/2026 16:00
El nuevo servicio municipal de información y asesoramiento sobre alquiler de Santiago atenderá con cita previa a arrendadores y arrendatarios
El nuevo servicio municipal de información y asesoramiento sobre alquiler de Santiago atenderá con cita previa a arrendadores y arrendatarios
Concello de Santiago
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El nuevo servicio municipal de información y asesoramiento en materia de alquiler de Santiago comienza a funcionar con citas presenciales, teléfonicas y telemáticas.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo e Vivienda, Iago Lestegás, en una rueda de prensa este lunes, en la que ha indicado que el servicio estará inicialmente activo durante 12 meses, en colaboración con Provivienda.

Este nuevo servicio se dirigirá tanto a personas arrendadoras como arrendatarias -- caseros e inquilinos -- y proporcionará información y asesoramiento sobre cualquier cuestión relativa al alquiler residencial.

Así, se podrán abordar aspectos sobre la normativa vigente; contratos de temporada o alquiler por cuartos; o como proceder en casos de incumplimiento de los límites legales del precio de alquiler, entre otros.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Vivenda, Iago Lestegás, presentaron una iniciativa dotada con tres millones de euros para adquirir y rehabilitar edificios vacíos

Santiago invertirá tres millones para recuperar edificios vacíos y convertirlos en vivienda asequible

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Según ha detallado, el servicio telefónico estará disponible los martes de 9.00 a 14.00 horas en el 671 941 127; la atención presencial será los viernes de 9.00 a 14.00 horas en la Rúa das Casas Reais, 8; mientras que la telemática -- y la solicitud de cita previa -- se efectuará a través de aluga@santiagodecompostela.gal.

Iago Lestegás ha explicado que se optó por establecer un sistema de cita previa para facilitar la organización. Si con el tiempo ven que no es necesario este paso se eliminará. Asimismo, ha subrayado su intención de dar "más protagonismo" al tercer sector en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda.

"Tenemos claro que está llamado a tener un papel protagonista y que tiene muchísimo que aportar, tiene muchísimo que contribuir", ha enfatizado el concejal.

Por su parte, la responsable de Provivienda en Galicia, Ana Pardo, ha celebrado lo que considera "un paso adelante que va a mejorar la situación tanto de los propietarios como de los inquilinos, acercando la vivienda al mercado y facilitando el acceso a ellas".

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