Santiago acoge el debate '¿Persona o máquina? Una nueva medicina' que trata sobre IA y salud

La Universidade de Santiago de Compostela, a través de la Cátedra Camelia USC-Plexus de Inteligencia Artificial y Medicina Personalizada y de Precisión, celebrará el próximo 17 de junio, a partir de las 19:00 horas, una jornada abierta a la ciudadanía para acercar, de forma divulgativa y participativa, el impacto de la IA en la salud.

El Museo das Peregrinacións acogerá el Encuentro CiudadanIA, una iniciativa concebida para fomentar el diálogo entre expertos y sociedad sobre las oportunidades y desafíos que plantea esta tecnología.

La jornada incluirá la entrega de premios y la lectura de los relatos ganadores del Certamen Literario de Relatos sin IA, que ha reunido más de 200 propuestas en su primera edición.

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Tras la entrega de galardones, se celebrará la charla 'IA y Salud. ¿Quién fabula más?', a cargo de Fernando Eiras Abalde, especialista en Medicina Intensiva del Sergas y coordinador del grupo de investigación Cies-Critic del IIS Galicia Sur.

El encuentro concluirá con el coloquio '¿Persona o máquina? Una nueva medicina', moderado por la directora de Comunicación, Marketing y RREE de Plexus, Belén Xestal, en el que participarán, junto al propio Eiras, el cardiólogo e investigador del CiMUS e IDIS José Ramón González-Juanatey, la científica titular en Humanidades Digitales del CSIC Patricia Martín Rodilla y la profesora titular de Literatura Española de la USC Alejandra Ulla.

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Este programa social forma parte del curso de verano de la USC 'Inteligencia artificial en la salud: de promesas a hechos', una iniciativa promovida también desde la Cátedra Camelia para analizar los avances, oportunidades y desafíos que plantea la aplicación de la IA en el ámbito sanitario.

El curso, que ha comenzado hoy, lunes 15, se extenderá hasta el próximo 18 de junio en el salón de actos del CiTIUS. Durante cuatro jornadas, especialistas procedentes de la investigación, la administración pública, la industria tecnológica y el sector sanitario analizarán cómo la IA está transformando la medicina y cuáles son los retos que deben afrontarse para garantizar una adopción segura, ética y eficaz de estas tecnologías.

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La jornada de hoy pondrá el foco en cuestiones de actualidad como las tecnologías del lenguaje aplicadas a la salud, el uso de la IA en el desarrollo de medicamentos, la formación de los futuros profesionales de Ciencias de la Salud o el valor de la IA en los procesos de gestión sanitaria.

La jornada del martes 16 profundizará en la sanidad inteligente, abordando la factoría 1HealthIA como motor de tecnologías de frontera aplicadas a la salud integral y a la gestión de datos sanitarios. Por su parte, la sesión del miércoles 18 se centrará en el papel de la IA en la salud cardiovascular, los retos de la regulación, el compromiso ético y la generación de confianza en estos sistemas.

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El curso concluirá el jueves 18 de junio con una reflexión sobre el futuro de la inteligencia artificial en la sanidad (¿Dónde estaremos en 2076?) y sobre los límites que acompañan a esta tecnología.

La jornada incluirá una intervención de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y finalizará con una mesa redonda con asociaciones de pacientes como ACODI, AECC y FEGEREC, que aportarán su visión sobre el impacto real de la innovación sanitaria.

Con este curso, la Cátedra CAMELIA USC-Plexus busca generar un espacio de diálogo y formación que permita acercar los avances más recientes en inteligencia artificial a profesionales, investigadores, estudiantes y ciudadanía, promoviendo una reflexión fundamentada sobre su impacto real en la salud.