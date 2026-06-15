Raxoi autoriza nuevas actuaciones en el conjunto catedralicio y otros proyectos de patrimonio y espacio público

La Xunta de Goberno local de Santiago aprobó este lunes diversas actuaciones en el conjunto catedralicio Archivo

La Xunta de Goberno local ha autorizado diversas intervenciones en el conjunto catedralicio. La primera de ellas permitirá la rehabilitación y ampliación del espacio en el que se expone el Coro Pétreo del Mestre Mateo y la segunda afectará a la restauración de las sacristías de la Capela do Cristo de Burgos.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno municipal, Míriam Louzao, en la rueda de prensa de este lunes. Así, ha detallado que la primera actuación tratará de mejorar la presentación de la reconstrucción parcial del coro, inaugurada en 1999 en este espacio y reorganizar la estancia para poder incorporar nuevas piezas halladas en excavaciones arqueológicas.

Dicha intervención se desarrollará en una superficie total de 306,82 metros cuadrados, de los cuales, 149,70, serán los metros cuadrados que se ampliarán. Además, ha apuntado la edila, el proyecto organizará también el recorrido y el discurso expositivo alrededor de las piezas pertenecientes al Coro Pétreo, incorporando un entarimado de madera y renovando la iluminación.

En segundo lugar, se ha dado licencia a la restauración de la sacristía de la Capela do Cristo de Burgos, que está localizada en el lateral norte de la catedral. El proyecto tiene un presupuesto de ejecución material de 151.163,84 euros.

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También, la obra va a restaurar los paramentos del interior y los pavimentos de las dos sacristías y renovar el espacio exterior entre la sacristía oeste y la torre norte, afectada por el agua. A mayores, se renovará la instalación eléctrica en todas las zonas intervenidas.

Continuando en materia de patrimonio compostelano, la Xunta de Goberno local ha aprobado el proyecto para efectuar la reparación de la estructura y eliminación de humedades en la Quinta das Fontes, en Vidán. En este caso, el proyecto tiene un presupuesto de 105.077,26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones prevén modificar toda la estructura de la cubierta para levantar el tragaluz de la escalera; renovar las tejas deterioradas; reponer el falso techo de la planta baja; reforzar los pontones y las vigas; instalar nuevos canalones, carpinterías y barandillas; sanear los muros; y ejecutar un sistema de drenaje exterior.

Otros asuntos

Entre otros asuntos, el Gobierno local ha aprobado un expediente para licitar la construcción de un parque infantil y biosaludable en la antigua estación de Verdía.

El proyecto tiene un presupuesto base de 150.000 euros con el que se va a dotar a la zona de un área de juegos infantiles de 269 m2 y otra de ejercicios biosaludables de 275,89 m2. A mayores, se arreglarán unos 90 m2 de senda peonil.

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También, se ha acordado solicitar una ayuda a la Diputación de A Coruña por importe de 240.000 euros para el proyecto singular 'Turismo Sustentable Compostela Única' que tiene un presupuesto total de 300.000 euros.

En este sentido, la propuesta se compone alrededor de tres ejes: Cultural, naturaleza y gastronómico. En el ámbito cultural, Raxoi propone fortalecer la imagen de marca de destino cultural con una estrategia de promoción de eventos y festivales de pequeño formato y una oferta cultural de continuidad.

En el ámbito de la naturaleza, Louzao ha explicado que aprovechan la oportunidad de presenciar el anillo de diamantes que se podrá ver durante el eclipse del 12 de agosto y la histórica vinculación de Compostela con el universo estelar para mostrar la riqueza del territorio.

Finalmente, con respecto a la gastronomía, se buscará organizar un evento para poder en valor la creatividad en este ámbito que alberga la capital gallega.