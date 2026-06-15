El PP de Santiago plantea una red de cocinas escolares en tres centros educativos en una primera fase

La iniciativa presentada por el PP de Santiago prevé la implantación de cocinas propias en tres centros educativos de la ciudad en una primera fase Obi

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha propuesto la creación de una red de cocinas propias en los centros educativos de Santiago dentro de sus medidas para mejorar las vidas de las familias compostelanas. La primera fase sería para tres colegios y contaría con un presupuesto superior a 1 millón de euros.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pazo de Raxoi, el popular ha cerrado este primer bloque de medidas, enfocadas en las familias compostelanas, proponiendo una red de cocinas en los centros. Una idea "seria, estudiada y viable" que, ha asegurado, parte de los informes técnicos del Ayuntamiento.

"Lo que demuestran los informes del Ayuntamiento es que hay espacios, alternativas y que Santiago puede avanzar hacia un modelo más próximo y de mayor calidad", ha afirmado.

En este contexto, ha desarrollado la medida, que en una primera fase se centraría en la instalación de una cocina propia en tres centros educativos: Mestre Rodríguez Xixirei, Ramón Cabanillas y Lamas de Abade. "Tres centros diferentes, con realidades distintas, pero con un mismo objetivo, que más de 500 niños de Santiago puedan comer comida elaborada en el propio centro", ha subrayado.

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Según sus previsiones, en esta primera etapa se llegaría a cubrir a 80 comensales en el Rodríguez Xixirei; 200 en el Ramón Cabanillas y 260 en el Lamas de Abade, con un presupuesto total para instalar dichos servicios de 1.179.000 euros.

"Creemos que hay una diferencia importante entre transportar comida en una furgoneta y cocinar en el propio colegio. Y esa diferencia tiene que ver con la proximidad, la confianza y la calidad del servicio", ha expresado.

Borja Verea ha reivindicado la necesidad de construir políticas públicas basadas en datos, informes y propuestas realistas, cerrando así la primera etapa de iniciativas centradas en las familias compostelanas. "Porque una ciudad que piensa en las familias es una ciudad mejor para todos", ha concluido.