La plantilla de Lacera retoma las protestas y amenaza con una huelga indefinida al inicio del curso

El personal de Lacera reclama la aplicación de las condiciones laborales y económicas recogidas en la nueva adjudicación del servicio de limpieza y conserjería Europa Press

Trabajadoras de la empresa Lacera, encargada de la limpieza y la conserjería de colegios públicos en Santiago de Compostela, irán a la huelga nuevamente este martes, 16 de junio, para reclamar que se les apliquen las mejoras laborales y retributivas incluidas en el nuevo contrato municipal pero que, sostienen, la concesionaria se niega a aplicar.

El colectivo ya protagonizó dos jornadas de paro el 1 y 2 de junio y no descarta comenzar el curso con huelga indefinida si no se soluciona su situación.

Tal y como ha denunciado la CIG, el sindicato convocante, se trata de un servicio fuertemente feminizado y "altamente precarizado", que sufría las consecuencias de "un contrato que no se actualizaba desde 2012".

"Desde hace año y medio venimos trabajando de manera constante, en comunicación con el Ayuntamiento de Santiago, en abordar una situación que para la plantilla es insostenible", ha dicho Paulo Rubido, representante de la CIG.

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Dentro de esas conversaciones, Rubido ha reconocido la sensibilidad del ayuntamiento y su disposición a solucionar esta situación. De hecho, ha apuntado, "afrontó una nueva licitación con una dotación económica suficiente para abordar la situación del sector".

Frente a un contrato que "contó con la participación sindical en la elaboración de los pliegos", y ante el que se sienten satisfechos, Paulo Rubido ha denunciado ahora la "negativa de la empresa a hablar para aplicar esas mejoras", amparadas por una subida de la dotación económica, sin que el ayuntamiento intervenga para hacerlas efectivas.

Los principales puntos de fricción son relativos a la jornada laboral y a las retribuciones, y los trabajadores reclaman que se les apliquen las condiciones laborales de la limpieza de otras instalaciones municipales.

Aunque la empresa aceptó aplicar desde el curso que viene cuestiones de jornada, como las 37 horas y media semanales; rechaza poner en marcha las medidas acordadas de ámbito económico, señala la CIG, como un plus anual de 1.500 euros, el 100% de pago durante una baja o la posibilidad de acceder a siete días de asuntos propios.

Servicios mínimos

Dada la convocatoria de huelga para este martes, la Consellería de Educación ha publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos para este servicio.

Así, durante la jornada de este martes, en los centros educativos deberá haber un conserje u ordenanza durante todo el horario escolar.