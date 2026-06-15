La Xunta autoriza licitar por más de 7 millones el proyecto y obra de 34 vivivendas públicas en Santiago
El Consello da Xunta ha autorizado la licitación de los contratos de redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de las obras con técnicas industrializadas de 34 viviendas de promoción pública, que se construirán en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Tal y como ha avanzado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el importe de licitación del contrato será de 7.029.189,56 euros.
De esta forma, se destinarán 191.556,56 euros a la redacción del proyecto; 114.459,52 euros a la dirección de obra; y 6.723.173,48 euros a la propia construcción.
Las parcelas cedidas fueron solicitadas por la Xunta en el año 2024. Ambas están situadas en la calle Syra Alonso números 5 y 7, y cuentan con 560 metros cuadrados. En cada una de ellas la Xunta se propone construir sendos edificios de 17 viviendas.
Unas nuevas viviendas autorizadas que se suman al objetivo de la Xunta de desarrollar un total de 434 viviendas de promoción pública, de las cuales 400 corresponden a suelo propio del Ejecutivo autonómico.