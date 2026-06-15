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Santiago de Compostela

La Policía Nacional busca a una mujer de 79 años desaparecida en Santiago desde el jueves

La investigación apunta inicialmente a una desaparición voluntaria, aunque los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan las gestiones para localizarla

Agencias
15/06/2026 15:32
La mujer desaparecida, de 79 años y residente en la zona de Hortas, fue denunciada como desaparecida dos días después de que dejara de regresar a su domicilio
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La Policía Nacional busca a una mujer de 79 años desaparecida en Santiago desde el pasado jueves, 11 de junio.

Según informan fuentes de la investigación a Europa Press, la desaparición "apunta que puede ser voluntaria, pero no se descarta nada".

La mujer reside en la zona de Hortas. La denuncia por su desaparición fue puesta dos días después de no volver a casa.

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