El Festival Atlántica llevará la tradición oral a 33 municipios con 50 artistas del 26 de junio al 10 de julio

El Festival Atlántica celebrará su 14ª edición con espectáculos de narración oral, rutas y actividades en 33 municipios entre el 26 de junio y el 10 de julio Concello de Santiago

El Festival Atlántica celebrará del 26 de junio al 10 de julio su décimo cuarta edición, en la que acercará sus espectáculos vinculados al patrimonio cultural y la tradición oral a un total de 33 municipios con 50 artistas nacionales e internacionales.

Así lo han anunciado este lunes en una rueda de prensa la directora del evento, Soledad Felloza; la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica de Santiago, Míriam Louzao; y el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo M. Lorenzo.

Según ha explicado Felloza, el festival contará con cinco día más que en la edición anterior, reforzando su presencia en todo el territorio, con 33 localidades gallegas, ocho más que el año pasado. En este sentido, habrá 62 espacios escénicos y 50 artistas procedentes de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelga y Colombia.

Durante 15 días, el evento ofrecerá una programación compuesta por rutas narradas, conferencias, visitas guiadas y espectáculos, entre otras actividades. De esta manera, buscan aproximar la narración oral a castillos, castros, lavaderos, museos, centros culturales, jardines botánicos y lugares patrimoniales de toda Galicia.

Asimismo, se dará continuidad al Ciclo Novas Voces en sedes como las de Santiago, Mugardos, Ribeira, Pazos de Borbén, Outes y A Fonsagrada, con la colaboración con otros festivales como el AHOZ de Guipúzcoa, el Festival de Zamora y la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

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También, esta nueva edición incorpora propuestas que dialogan con el legado de Ramón Otero Pedrayo, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. Asimismo, la autora homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño, contará con una lectura pública de su obra, realizada con la colaboración de Aspanaes.

En este contexto, se ha referido al reconocimiento a las figuras "fundamentales" de la cultura gallega, destacando la entrega de la 'Cornamusa de Honra' a la profesora Camiño Noia. Un homenaje a "una de las grandes especialistas en el estudio y difusión del cuento popular y la tradición oral".

Además, Felloza ha subrayado el compromiso del evento con la accesibilidad y diversidad, ofreciendo varias propuestas con interpretación en lengua de signos y la participación del artista invidente Francisco de Romualdo. "Para Atlántica la accesibilidad no es una medida cultural, sino una forma de entender la cultura", ha remarcado.

Con todo, la programación íntegra se encuentra disponible en la web festivalatlantica.gal.