Encuentran fallecida a la mujer que estaba desaparecida en Santiago desde el jueves

La mujer de 79 años que se encontraba desaparecida en Santiago el pasado jueves ha sido encontrada fallecida en la tarde de este lunes.

Según informan fuentes de la investigación a Europa Press, la mujer ha sido encontrada en un "avanzado estado de descomposición". Si bien falta por realizarle las pruebas de identificación, "todo apunta" a que se trata de la desaparecida.

La Policía Nacional busca a una mujer de 79 años desaparecida en Santiago desde el jueves Más información

El hallazgo se produjo sobre las 15,30 horas de esta lunes en una huerta de Hortas, zona en la que residía esta mujer.

La familia puso denuncia por la desaparición dos días después de que la mujer no volviese a casa. La Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda por estos hechos.