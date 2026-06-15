El Concello de Santiago ordena la suspensión cautelar de la actividad de la Unión de Artesanos en sus oficinas

La Unión de Artesanos de Galicia denuncia la apertura de un expediente municipal y la orden de suspensión de su actividad en unas oficinas de la rúa Xeneral Pardiñas de Santiago Google Earth

El Ayuntamiento de Santiago ha acordado la incoación de un expediente de reposición de la legalidad contra la Unión de Artesanos de Galicia por desarrollar actividad en sus oficinas sin el correspondiente título habilitante municipal, según ha informado la propia entidad.

En la misma resolución, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestergás, ha ordenado como medida cautelar la suspensión de la actividad en el local situado en el entresuelo del número 9-11 de la rúa Xeneral Pardiñas. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento advierte de la posible ejecución forzosa de la orden mediante multas coercitivas o el precinto del espacio.

La Unión de Artesanos sostiene que esta decisión se produce en el contexto de un conflicto previo con el Consistorio, ya que asegura haber presentado en los últimos años varios escritos solicitando que se obligase a la comunidad de propietarios del edificio a ejecutar obras de accesibilidad por las cuales se instalaría un ascensor que, según indica, estarían respaldadas por una resolución municipal anterior.

La entidad considera que el expediente abierto no resuelve esa situación de fondo y que la medida cautelar de cierre supone un perjuicio para su actividad y para las más de 7.000 personas a las que presta asistencia sanitaria, muchas de ellas residentes en Santiago y de edad avanzada.