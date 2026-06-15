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Santiago de Compostela

Área Central se llenará de música, gastronomía y cultura latina con ‘Hecho con el Alma’

El centro comercial compostelano acogerá los días 19 y 20 de junio la primera edición de este festival multicultural

Redacción
15/06/2026 19:12
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Los próximos 19 y 20 de junio, el Centro Comercial Área Central Outlet se convertirá en el escenario de una gran celebración multicultural con la primera edición del Festival Latino ‘Hecho con el Alma’, un evento que busca promover la integración, la diversidad y el encuentro entre las comunidades latinoamericanas, asentadas en Galicia, a través de la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones artesanales.

En esta jornada, promovida por la Asociación Cultural Peruano-Galega-Latinoamericana (Acpgl) y la Asociación Migrantes de Galicia (Amiga), los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación que contará con la participación de representantes de Perú, México, Argentina, Venezuela y Colombia, países que mostrarán lo mejor de su riqueza cultural y folclórica.

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Entre las actividades destacadas se encuentra un show cooking, a cargo del restaurant Atahualpa, donde los visitantes podrán conocer y degustar algunos de los sabores más representativos de Latinoamérica.

Además, habrá una exposición de artesanías, manualidades y bisutería, ofreciendo un espacio para valorar el talento y la creatividad de los emprendedores participantes.

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La programación artística incluirá espectáculos de bailes tradicionales a cargo de las agrupaciones Inka Flow, representante de la cultura peruana, y Sueños de México, que acercará al público la esencia del folclore mexicano a través de la música y la danza.

El festival contará también con la presencia especial del reconocido cantante mexicano Alejandro Nuricumbo, quien ofrecerá una actuación para todos los asistentes. Asimismo, los amantes del baile podrán participar en una master class de baile latino, una actividad abierta al público para aprender y disfrutar de los ritmos más populares de la región.

Pensando en los más pequeños, el evento incluirá además talleres didácticos infantiles, diseñados para fomentar la creatividad y el aprendizaje a través de actividades lúdicas y culturales.

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