Simega llama a la participación "masiva" en la huelga del 15 al 19 de junio en rechazo al Estatuto Marco
El viernes 19, a las 11.00 horas, será en el Hospital Universitario de Santiago
El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha llamado a secundar "masivamente" la huelga convocada entre el 15 y el 19 de junio para visibilizar el rechazo profesional al Ante proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado el pasado 2 de junio por el Consejo de ministros.
Tal y como ha trasladado Simega en una nota de prensa, consideran que la decisión del Gobierno "da aún más motivos y argumentos" a los facultativos para participar en el paro, ya que "supone un nuevo desprecio al colectivo médico", al aprobar un texto que "mantiene agravios comparativos, consolida condiciones laborales inaceptables y sigue negando una representación adecuada" a médicos y facultativos.
En este sentido, el sindicato ha denunciado que el anteproyecto "no resuelve los grandes problemas" de la profesión ni del sistema sanitario, haciendo referencia a la sobrecarga asistencial, el exceso de jornada o la fuga de profesionales. "Perpetúa un modelo que deteriora las condiciones de trabajo y compromete la calidad asistencial", han denunciado.
Por todo ello, Simega ha subrayado que esta huelga no solo busca defender los derechos laborales del colectivo, sino garantizar una sanidad pública "sostenible y segura" para los pacientes. Además, han enfatizado que una respuesta "masiva" en ella supondrá una respuesta contundente al "ninguneo y la falta de voluntad negociadora" del Ministerio.
Paralelamente, Simega ha animado a participar en las concentraciones que tendrán lugar durante la semana de huelga, comenzando el lunes 15 de junio ante el Ministerio de Sanidad, y continuando el resto de jornadas a las puertas de los centros hospitalarios.
De esta manera, el martes 16, a las 11.00 horas, la concentración se desarrollará frente al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el de Monforte; el miércoles, a las 11.00 horas, en el Montecelo, O Salnés y en A Coruña; el jueves, 18 de junio, a las 11.00 horas, frente al Lucus Augusti y el CHUO de Ourense. Finalmente, el viernes, a las 11.00 horas, será en el Hospital Universitario de Santiago.