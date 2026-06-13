Simega llama a la participación "masiva" en la huelga del 15 al 19 de junio en rechazo al Estatuto Marco

Simega ha subrayado que esta huelga no solo busca defender los derechos laborales del colectivo, sino garantizar una sanidad pública "sostenible y segura"

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha llamado a secundar "masivamente" la huelga convocada entre el 15 y el 19 de junio para visibilizar el rechazo profesional al Ante proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado el pasado 2 de junio por el Consejo de ministros.

Tal y como ha trasladado Simega en una nota de prensa, consideran que la decisión del Gobierno "da aún más motivos y argumentos" a los facultativos para participar en el paro, ya que "supone un nuevo desprecio al colectivo médico", al aprobar un texto que "mantiene agravios comparativos, consolida condiciones laborales inaceptables y sigue negando una representación adecuada" a médicos y facultativos.

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En este sentido, el sindicato ha denunciado que el anteproyecto "no resuelve los grandes problemas" de la profesión ni del sistema sanitario, haciendo referencia a la sobrecarga asistencial, el exceso de jornada o la fuga de profesionales. "Perpetúa un modelo que deteriora las condiciones de trabajo y compromete la calidad asistencial", han denunciado.

Por todo ello, Simega ha subrayado que esta huelga no solo busca defender los derechos laborales del colectivo, sino garantizar una sanidad pública "sostenible y segura" para los pacientes. Además, han enfatizado que una respuesta "masiva" en ella supondrá una respuesta contundente al "ninguneo y la falta de voluntad negociadora" del Ministerio.

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Paralelamente, Simega ha animado a participar en las concentraciones que tendrán lugar durante la semana de huelga, comenzando el lunes 15 de junio ante el Ministerio de Sanidad, y continuando el resto de jornadas a las puertas de los centros hospitalarios.

De esta manera, el martes 16, a las 11.00 horas, la concentración se desarrollará frente al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el de Monforte; el miércoles, a las 11.00 horas, en el Montecelo, O Salnés y en A Coruña; el jueves, 18 de junio, a las 11.00 horas, frente al Lucus Augusti y el CHUO de Ourense. Finalmente, el viernes, a las 11.00 horas, será en el Hospital Universitario de Santiago.