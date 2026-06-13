Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Simega llama a la participación "masiva" en la huelga del 15 al 19 de junio en rechazo al Estatuto Marco

El viernes 19, a las 11.00 horas, será en el Hospital Universitario de Santiago

Agencias
13/06/2026 14:26
Sanidade
Simega ha subrayado que esta huelga no solo busca defender los derechos laborales del colectivo, sino garantizar una sanidad pública "sostenible y segura"
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha llamado a secundar "masivamente" la huelga convocada entre el 15 y el 19 de junio para visibilizar el rechazo profesional al Ante proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado el pasado 2 de junio por el Consejo de ministros.

Tal y como ha trasladado Simega en una nota de prensa, consideran que la decisión del Gobierno "da aún más motivos y argumentos" a los facultativos para participar en el paro, ya que "supone un nuevo desprecio al colectivo médico", al aprobar un texto que "mantiene agravios comparativos, consolida condiciones laborales inaceptables y sigue negando una representación adecuada" a médicos y facultativos.

Acompanamiento durante el proceso de aborto

Simega presenta 11 alegaciones al nuevo Estatuto Marco sanitario

Más información

En este sentido, el sindicato ha denunciado que el anteproyecto "no resuelve los grandes problemas" de la profesión ni del sistema sanitario, haciendo referencia a la sobrecarga asistencial, el exceso de jornada o la fuga de profesionales. "Perpetúa un modelo que deteriora las condiciones de trabajo y compromete la calidad asistencial", han denunciado.

Por todo ello, Simega ha subrayado que esta huelga no solo busca defender los derechos laborales del colectivo, sino garantizar una sanidad pública "sostenible y segura" para los pacientes. Además, han enfatizado que una respuesta "masiva" en ella supondrá una respuesta contundente al "ninguneo y la falta de voluntad negociadora" del Ministerio.

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

A CIG-Saúde denuncia o bloqueo da mobilidade interna no CHUS

Más información

Paralelamente, Simega ha animado a participar en las concentraciones que tendrán lugar durante la semana de huelga, comenzando el lunes 15 de junio ante el Ministerio de Sanidad, y continuando el resto de jornadas a las puertas de los centros hospitalarios.

De esta manera, el martes 16, a las 11.00 horas, la concentración se desarrollará frente al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el de Monforte; el miércoles, a las 11.00 horas, en el Montecelo, O Salnés y en A Coruña; el jueves, 18 de junio, a las 11.00 horas, frente al Lucus Augusti y el CHUO de Ourense. Finalmente, el viernes, a las 11.00 horas, será en el Hospital Universitario de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

IMG-Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños e Mila Castro desde a xanela do despacho das Non Adscritas coa bandeira LGTBIQ+

As non adscritas de Santiago reivindican o Orgullo co despregue da bandeira LGTBIQ+ en Raxoi
Redacción
Sanidade

Simega llama a la participación "masiva" en la huelga del 15 al 19 de junio en rechazo al Estatuto Marco
Agencias
IMG-20260613-WA0011

José Gabriel Barreiro recibe la Medalla de Oro de la Real Sociedad Económica de Santiago
Redacción
Foto autoridades A NOITE

La Noite do Cepeig reivindica el papel transformador de la Ingeniería Informática y premia la innovación tecnológica gallega
Redacción