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Santiago de Compostela

La Noite do Cepeig reivindica el papel transformador de la Ingeniería Informática y premia la innovación tecnológica gallega

Más de 500 asistentes participaron en la gala anual que distinguió a profesionales, empresas e instituciones destacadas del sector TIC

Redacción
13/06/2026 12:54
Foto autoridades A NOITE
Todas las autoridades que participaron en la gala
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La XVIII edición de A Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, organizada por el Colegio de Ingeniería en Informática de Galicia (Cpeig), reunió este viernes en Santiago a más de 500 representantes del ámbito empresarial, universitario, institucional y tecnológico para reconocer iniciativas y trayectorias destacadas del sector TIC gallego.

Durante la gala, celebrada en el Hotel OCA Puerta del Camino, se entregaron catorce distinciones a profesionales, empresas, entidades y proyectos vinculados a la innovación, el emprendimiento, la inteligencia artificial, la transformación digital y la ingeniería informática.

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El presidente del Ceipg, Fernando Suárez, destacó en su intervención la importancia estratégica de la tecnología en la sociedad actual y defendió el papel de los profesionales del sector. “A soberanía tecnolóxica de Europa, de España e de Galicia non dependerá unicamente das máquinas. Dependerá das persoas, do talento, da nosa capacidade para formar profesionais, crear empresas innovadoras, xerar coñecemento e construír tecnoloxía propia”, afirmó.

Suárez recordó además que la Ingeniería Informática cumple este año medio siglo en España y reivindicó el trabajo de una profesión que “leva cincuenta anos transformando administracións, empresas, universidades e fogares” y que resulta esencial para garantizar la soberanía digital.

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Durante la gala se entregaron catorce distinciones en diferentes categorías. Entre los premiados figuraron Startup Galicia como iniciativa emprendedora; la investigadora Virginia Mato; la informática Paula Montoto, a título póstumo; José Valiño y José Manuel García Oya por su trayectoria profesional; la empresa de semiconductores Sparc Foundry; la plataforma educativa basada en inteligencia artificial Loomi; la Cátedra Inditex-UDC de IA en Algoritmos Verdes; la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por su plataforma de atención ciudadana; el observatorio OdiseIA; el Concello de Ames; el ingeniero David Zambrana; las compañías Dell Technologies, DXC Technology y Taisa; la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional; y el investigador Ramón López de Mántaras, considerado uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España y Europa.

La ceremonia contó con la asistencia de representantes de las principales instituciones gallegas, universidades y empresas tecnológicas, consolidándose un año más como uno de los encuentros de referencia del sector TIC en Galicia.

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