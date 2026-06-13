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Santiago de Compostela

José Gabriel Barreiro recibe la Medalla de Oro de la Real Sociedad Económica de Santiago

El consejero de Televés se convierte en la quinta persona distinguida con la máxima condecoración de la institución en sus 242 años de historia

Redacción
13/06/2026 14:16
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El consejero de Televés, José Gabriel Barreiro Pérez, recibió este sábado la medalla
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El consejero de Televés, José Gabriel Barreiro Pérez, recibió este sábado la Medalla de Oro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps), la máxima distinción de la entidad y que solo ha sido concedida en cinco ocasiones a lo largo de sus 242 años de historia.

La entrega tuvo lugar en la sede de la institución compostelana y contó con la participación del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y del presidente de la Rseaps, Francisco Loimil Garrido.

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Durante el acto, Loimil destacó la trayectoria profesional, docente y social de Barreiro, poniendo en valor su papel en el desarrollo de Televés, su vinculación con la Universidade de Santiago de Compostela y su compromiso con distintas entidades sociales e institucionales de Galicia. El presidente de la Real Sociedad señaló que el homenajeado representa una forma de entender la responsabilidad basada en el trabajo, el servicio y la discreción.

Por su parte, José Gabriel Barreiro agradeció el reconocimiento y aseguró que la distinción debe entenderse como un homenaje colectivo a las personas con las que compartió responsabilidades en la Real Sociedad Económica durante más de dos décadas. En su intervención repasó la historia de la institución desde su fundación en 1784 y reivindicó su papel en la promoción de la educación, el desarrollo económico y la modernización de Galicia.

Barreiro recordó además algunas de las principales contribuciones históricas de la entidad, como el impulso de la primera línea ferroviaria gallega entre Santiago y Carril, la creación de la Caja de Ahorros de Santiago o la puesta en marcha de la Escuela de Artes y Oficios compostelana.

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