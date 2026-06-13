El Cesga ampliará su capacidad con dos ordenadores cuánticos y un nuevo supercomputador

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha destacado este viernes que el nuevo superordenador y los dos nuevos ordenadores cuánticos que se van a adquirir situarán a Galicia "en la vanguardia europea" en cuanto a capacidad de almacenamiento de datos y participación en grandes proyectos internacionales.

Estos ordenadores son adquiridos a través de Telefónica y, de ellos, el de menor capacidad (5 cúbits), se dedicará a tareas de formación, pruebas de concepto y de algoritmia, complementando así al de mayor capacidad (54 cúbits), que será el buque insignia.

Con esta separación el ordenador de mayor tamaño podrá dedicarse a la producción científica e industrial, mientras que el del menor tamaño servirá como banco de pruebas para desarrollar la capacidad técnica necesaria en este campo emergente y validar así nuevos desarrollos antes de su escalado.

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El conselleiro detalló las posibilidades de futuro que se abren con el refuerzo del Cesga desde varias perspectivas, y destacó el buen momento que está viviendo la ciencia y la innovación hechas en Galicia, algo que atribuyó al trabajo conjunto de administraciones, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas.

"El Cesga está en pleno proceso de renovación de sus infraestructuras", ha subrayado el conselleiro.

Galicia a "la vanguardia europea"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó que la transformación del Cesga en los últimos años es "uno de los mejores ejemplos" de cómo la colaboración institucional y la inversión pública permiten construir capacidades estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico y económico del país.

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Abalde ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la ciencia, innovación y transformación digital, al tiempo que ha recordado que el Cesga obtuvo 47 millones de euros del Perte Chip.

Asimismo, ha valorado la elección del Cesga como sede de la European One-Health AI Factory, una iniciativa estratégica que sitúa a Galicia y a España en la "vanguardia europea" de la IA aplicada a la salud, a la biotecnología y al medio ambiente.