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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O artista xaponés Ryoichi Kurokawa encabeza o cartel de concertos audiovisuais de Curtocircuíto

O festival reúne artistas internacionais e estatais con estreas mundiais, performances inmersivas e propostas que fusionan música, imaxe e tecnoloxía en múltiples espazos da cidade

Adriana Quesada
Adriana Quesada
13/06/2026 10:14
O festival levarase a cabo en Santiago do 30 de xuño ao 5 de xullo
Curtocircuíto contará con Ryoichi Kurokawa, Marta Verde e José Venditti, Los Sara Fontan, Tamara de la Fuente, Arvin Dola, Irene Gaumé, Artur M Puga e Sevi Iko Dømochevsky
Curtocircuíto
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Curtocircuíto reforza nesta edición a súa aposta pola creación audiovisual en directo cun programa de concertos que reúne artistas internacionais e estatais e converte Santiago nun espazo de experimentación sonora e visual.

O artista xaponés Ryoichi Kurokawa encabezará a programación audiovisual do festival coa presentación de 'nD' no Auditorio de Galicia, unha peza inmersiva na que son e imaxe se combinan nun fluxo continuo e que foi exhibida en institucións como a Tate Modern ou festivais como Ars Electronica e MUTEK.

Na praza de Praterías, Marta Verde e José Venditti estrearán a nivel mundial 'GAMMA', unha performance baseada en investigacións sobre a actividade cerebral nos instantes previos á morte. A obra combina son, luz e imaxe para explorar os límites da percepción e os estados de consciencia.

O aparcadoiro do Auditorio de Galicia acollerá 'Consuelo no parking: un concerto iluminado con coches', de Los Sara Fontan e Tamara de la Fuente, unha proposta que mestura violíns procesados, luz e cultura automobilística para reivindicar espazos urbanos de encontro e creación.

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Na carballeira de Santa Susana, Arvin Dola e Irene Gaumé presentarán 'O Ghost', adaptación escénica dun álbum que incorpora sintetizadores, voz e violonchelo xunto con fotografía dixital e intelixencia artificial, nunha peza centrada na memoria e na identidade.

A programación complétase na praza da Quintana coa estrea de 'Maintaining Investor Confidence Through Accelerated Decay', de Artur M Puga e Sevi Iko Dømochevsky, unha colaboración que combina cultura club, cinema experimental e ficción especulativa.

As sesións DJ pecharán o programa na sala Fantástica. Frau Troffea actuará o venres cun set baseado na dualidade e nos contrastes sonoros, mentres que o sábado será a quenda de PV3000, cunha proposta que transita entre o techno, o electro e a IDM.

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