‘Stratos’ aterriza en el Centro Dramático Galego con una muestra abierta de la Residencia Paraíso
Bflecha, Mwëslee y Diana Toucedo presentan en Santiago el proceso creativo del proyecto, con entrada libre hasta completar aforo
El Salón Teatro del Centro Dramático Galego acogerá este viernes una muestra abierta de la Residencia Paraíso 2026 en la que las artistas Bflecha, Mwëslee y Diana Toucedo presentarán su proyecto en proceso Stratos (La piedra siempre estuvo allí).
La propuesta, que forma parte del programa Residencias Paraíso impulsado por el colectivo RPM, se ha desarrollado desde el pasado 25 de mayo en distintos espacios de Santiago, como la Cidade da Cultura y el propio Salón Teatro del CDG.
Stratos es una creación que combina música, cine y artes escénicas en una experiencia sensorial que explora nuevas formas de lenguaje artístico. Tras finalizar su periodo de residencia, las creadoras ofrecen ahora una muestra abierta de su trabajo en proceso.
El encuentro tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas en el Salón Teatro del CDG, con entrada libre hasta completar aforo.
El programa Residencias Paraíso está impulsado por el colectivo RPM con el apoyo de la Xunta de Galicia y distintas instituciones culturales y municipales. Su objetivo es acompañar procesos de creación contemporánea en danza y artes vivas, fomentando el contacto con el público a través de muestras abiertas, laboratorios y actividades de mediación.