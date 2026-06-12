Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Simega presenta 11 alegaciones al nuevo Estatuto Marco sanitario

El sindicato médico gallego reclama cambios en guardias, jubilación, salarios y carga asistencial para reconocer las singularidades de la profesión

Redacción
12/06/2026 15:42
Acompanamiento durante el proceso de aborto
La escucha fortalece la relación médico-paciente I CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha presentado once alegaciones al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, actualmente en fase de audiencia e información pública.

La organización considera que el texto impulsado por el Ministerio de Sanidad no reconoce adecuadamente las particularidades de la profesión médica y mantiene desigualdades históricas que afectan al colectivo.

Los Premios RAGC-UIE se entregarán el 18 de junio en Santiago de Compostela y distinguen a jóvenes investigadoras

La RAGC y la UIE premian a tres jóvenes investigadoras gallegas en Ciencias Básicas, Técnicas y Sociales

Más información

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el sindicato figuran cambios en la regulación de las guardias médicas, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, las retribuciones y la negociación colectiva específica para médicos y facultativos. También reclama medidas para limitar la sobrecarga asistencial y mejorar las condiciones de la Formación Sanitaria Especializada.

Simega sostiene que el anteproyecto mantiene un régimen de jornada más exigente para los facultativos, basado en un sistema de guardias obligatorias que, a su juicio, no recibe un reconocimiento equivalente ni desde el punto de vista económico ni en términos de protección profesional.

IMG_Presentación final del proyecto SCI-DATA

Mestrelab presenta SCI-DATA, una plataforma para acelerar la investigación científica

Más información

Las alegaciones también incluyen propuestas para reforzar la protección de la salud física y mental de los profesionales sanitarios, reconocer la labor de los tutores de formación especializada e introducir incentivos en aquellos ámbitos con déficit estructural de médicos.

Desde la organización sindical advierten de que las condiciones laborales de los facultativos tienen un impacto directo en la calidad asistencial y defienden que el futuro Estatuto Marco debe garantizar un reconocimiento efectivo de las singularidades de la profesión médica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El XIX Certamen Municipal de Danza Intercentros reúne en Santiago a 164 alumnos y alumnas de siete centros educativos

Máis de 160 escolares participan no XIX Certame Municipal de Danza Intercentros de Santiago
Redacción
Bouza

El PSdeG acusa al PP de “traizoar ao Castiñeiriño” al rechazar el nuevo centro de salud comprometido
Redacción
Inauguración de la exposición “Illa ignorada” en el Centro Galego de Arte Contemporánea, con piezas de la colección propia del CGAC nunca antes expuestas al público

El CGAC abre una nueva etapa con “Illa ignorada” y refuerza su apuesta por el arte gallego contemporáneo
Agencias
P1018809

La USC y la Fundación RIA refuerzan su colaboración en proyectos de investigación territorial en Galicia
Redacción