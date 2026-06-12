Simega presenta 11 alegaciones al nuevo Estatuto Marco sanitario

La escucha fortalece la relación médico-paciente I CEDIDA

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha presentado once alegaciones al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, actualmente en fase de audiencia e información pública.

La organización considera que el texto impulsado por el Ministerio de Sanidad no reconoce adecuadamente las particularidades de la profesión médica y mantiene desigualdades históricas que afectan al colectivo.

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Entre las principales reivindicaciones planteadas por el sindicato figuran cambios en la regulación de las guardias médicas, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, las retribuciones y la negociación colectiva específica para médicos y facultativos. También reclama medidas para limitar la sobrecarga asistencial y mejorar las condiciones de la Formación Sanitaria Especializada.

Simega sostiene que el anteproyecto mantiene un régimen de jornada más exigente para los facultativos, basado en un sistema de guardias obligatorias que, a su juicio, no recibe un reconocimiento equivalente ni desde el punto de vista económico ni en términos de protección profesional.

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Las alegaciones también incluyen propuestas para reforzar la protección de la salud física y mental de los profesionales sanitarios, reconocer la labor de los tutores de formación especializada e introducir incentivos en aquellos ámbitos con déficit estructural de médicos.

Desde la organización sindical advierten de que las condiciones laborales de los facultativos tienen un impacto directo en la calidad asistencial y defienden que el futuro Estatuto Marco debe garantizar un reconocimiento efectivo de las singularidades de la profesión médica.