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Santiago de Compostela

Santiago planta cara al odio con un Orgullo 2026 cargado de cultura, memoria y reivindicación

El Ayuntamiento presenta una programación centrada en combatir la LGTBIfobia con exposiciones, teatro, rutas históricas, debates y una gala final en la Praza de Mazarelos

Agencias
12/06/2026 15:30
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, presentó la campaña del Orgullo 2026, que este año pone el foco en la lucha contra los discursos de odio y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI
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Concello de Santiago
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El Ayuntamiento de Santiago ha presentado este viernes la campaña del Orgullo 2026 que, bajo el lema 'Contra o odio: rede, cultura e orgullo', centrará sus propuestas en dar respuesta "al incremento de los delitos de odio y de la LGTBIfobia".

En una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha explicado que quieren poner el foco en la "sensibilización" y en la "defensa de derechos básicos", así como hablar de "memoria, reivindicación y resistencia" y en la "necesidad de avanzar frente a la discriminación".

Los pilares fundamentales, ha destacado, son la 'Red', poniendo en valor el trabajo de la Casa Xohana Torres; la 'Cultura', con "herramientas de transformación y pensamiento crítico"; y el 'Orgullo' de "reivindicar identidades diversas".

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Actividades

La programación prevista para este mes en la capital gallega incluye la exposición participativa 'Rostros e corpos contra o odio: Instalación artística e comunitaria', que se podrá visitar del 22 al 28 de junio en el CSC del Ensanche.

También habrá un 'roteiro histórico' de la mano de Carlos Callón, que se celebrará el 19 de junio y que tratará de visibilizar la memoria histórica y las realidades LGBT más allá de la edad contemporánea.

Además, la compañía de teatro Ghazafelhos representará 'Travesía Unicornio' el 15 de junio en el parque de Bonaval y el 25 de junio habrá una tertulia en la Casa Xohana Torres sobre la situación actual de la LGTBIfobia y el impacto de los discursos de odio.

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Ya el sábado 27 tendrá lugar el evento central de la campaña, la Gala do Orgullo 2026. Se celebrará en la Praza de Mazarelos y contará con las actuaciones musicales de O Xoán y de Pídechas o corpo, así como de drags y la entrega de los premios del certamen de poesía Avante LGTB+.

"Estas actividades son una parte relevante, pero no son todo lo que se hace en el día a día, tanto el servicio LGTBI, con atención psicológica y jurídica, como con el trabajo de la Casa Xohana Torres, que realiza mes a mes actividades concretas", ha reivindicado la regidora compostelana.

Además, Goretti Sanmartín ha recordado que el 26 de junio la corporación municipal procederá a la lectura de un manifiesto que fue aprobado como declaración institucional en el último pleno.

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