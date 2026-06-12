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Santiago de Compostela

Sanmartín vincula la caída del turismo en Santiago al cierre de Lavacolla y la marcha de Ryanair

La alcaldesa defiende la gestión municipal y critica a la Xunta por falta de coordinación aeroportuaria y de estrategia de promoción, mientras asegura que los datos del sector ya eran previsibles

Agencias
12/06/2026 16:31
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo
El Ayuntamiento defiende su política turística y pide coordinación aeroportuaria a la Xunta ante la caída del RevPAR en los primeros meses del año
Europa Press
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha achacado la bajada de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los primeros meses del año al cierre del aeropuerto de Lavacolla entre abril y mayo y a la marcha de Ryanair de la terminal compostelana.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, la regidora de la capital gallega ha defendido que ya tenían en cuenta que estas dos cuestiones iban a afectar al número de visitantes en la primera parte del año.

Así, ha defendido el trabajo del Ayuntamiento y de Turismo de Santiago que, ha reivindicado, "continúa de manera intensa" una vez culminada la infraestructura aeroportuaria.

Por el contrario, Goretti Sanmartín ha criticado a la Xunta por no saber "cuál va a ser su propuesta de promoción", así como por no haber "política de coordinación aeroportuaria".

"Nosotros continuamos trabajando, apoyando la diversificación de destino y de compañías. Eso creo que es algo que ya va a dar fruto, impulsando rutas que son puntos neurálgicos. Tenemos 34 rutas, 17 de ellas internacionales, con tres continentes; no tiene ningún sentido caminar por el discurso que desvalorice lo que hace Compostela", ha remarcado.

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En esta línea, ha insistido en que los datos de visitantes y de rentabilidad hotelera "ya eran sabidos" y tienen "una explicación concreta", reiterando que el trabajo realizado por Turismo de Santiago "se está viendo".

Inseguridad

Por otro lado, preguntada sobre la decisión de comunidades de vecinos del Ensanche de recurrir a la vía judicial para tratar de cerrar locales y pisos que generan algún tipo de problema, la alcaldesa ha dicho desconocerlo, pero ha asegurado que el Gobierno local hablará con quien lo solicite.

En este contexto, en relación con el cierre de establecimientos en esta zona, Sanmartín ha defendido que ya se procede a esta medida "en aquellos que no cumplan", tramitando "los expedientes oportunos", pero, si cumplen los requisitos, ha recordado que "no es una cuestión potestativa", sino que "está reglada".

"Una administración no puede actuar de manera arbitraria sobre abrir o cerrar locales. Sí puedo decir que estamos atentas a que los locales cumplan con todo lo que desde el punto de vista normativo tienen que cumplir", ha señalado.

También ha apuntado que algunas de las problemáticas detectadas tienen que ver con altercados fuera de los establecimientos, donde, ha subrayado, el Ayuntamiento "ya tomó medidas", con "contactos diarios" con la Delegación del Gobierno para "colaborar y coordinar". "Los refuerzos anunciados creo que servirán para menguar esa sensación y percepción de inseguridad", ha aseverado.

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