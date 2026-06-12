Patrimonio Cultural defiende el informe favorable a la Mina de Touro y niega afección al Camino

El director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes, ha confirmado que el informe del departamento sobre la mina de Touro fue favorable Europa Press-Archivo

El director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes, ha querido aclarar este viernes que su departamento sí emitió informe, favorable, al proyecto de la Mina de Touro, dado que "no es incompatible" con la protección patrimonial del Camino.

Así lo ha dicho en referencia a un informe emitido por Icomos, adelantado por El Diario, en el que se advierte de que las autorizaciones concedidas por la Xunta para la explotación de la mina de Touro-O Pino de Cobre San Rafael "deberían anularse" al no ser consultadas previamente con la Unesco y afectar al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial.

En relación a esta cuestión, Ángel Miramontes ha señalado que la Xunta emitió en relación a este proyecto "estratégico" una serie de informes, entre ellos el de Patrimonio Cultura, que fue "favorable al desarrollo de la actividad" porque ésta "no es incompatible con el patrimonio territorial" de la zona.

Miramontes ha considerado "un poco preocupante" que se le de "cobertura a esta tipología de afirmaciones", tras lo que ha confirmado que la actividad "no tiene incidencia en el Camino de Santiago".

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Además, ha querido incidir en que Icomos, con los que la Xunta tiene contacto "con mucha frecuencia", es "una asociación" que "hace recomendaciones". "Hay ocasiones en las que su recomendaciones se tienen en cuenta, y otras en las que no", ha advertido el director xeral, recordando que "su función es asesorar", a la Unesco y a los gobiernos. "A veces se mezcla lo que es Unesco con Icomos. Unesco sí que tiene competencias, Icomos no", ha zanjado.

Así, ha evaluado sus recomendaciones y su trascendencia en las decisiones de la Xunta poniendo como ejemplo otros procesos, como es el de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con un "informe negativo" de Icomos, pero que la Xunta y el Ministerio llevarán a Corea porque están "convencidos" de las "potencialidades" de la candidatura. A mayores, ha mencionado el caso de las gárgolas del Hostal para advertir que el organismo "hace recomendaciones, hace indicaciones, hace asesoramientos, y hay que valorarlos en su justa medida".

A 2 kilómetros

La Mina de Touro, ha dicho Ángel Miramontes, se ubica "realmente a dos kilómetros" del Camino de Santiago, aunque habrá "impacto acústico y visual", por lo que "se hacen una serie de recomendaciones".

La Xunta "tiene una especial sensibilización" ante la protección del Camino de Santiago, y los técnicos "tienen en cuenta todos los elementos" a la hora de emitir un informe que, en este caso, fue favorable. "Desde el punto de vista del patrimonio cultural no tiene ningún tipo de problema y si se tienen en cuenta todos esos temas, los temas de ruidos y visuales, se intentan siempre minorizar en la medida de lo posible", ha añadido.