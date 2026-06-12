O Son do Camiño agota las entradas del viernes y encara el lleno total

Desde su primera edición en 2018 o Son do Camiño ha colgado el cartel de completo en todas sus convocatorias

O Son do Camiño ha agotado las entradas de día para la jornada del viernes de su edición de 2026, un nuevo hito para el festival compostelano, que ya había vendido todos sus abonos el pasado mes de marzo.

La organización destaca que este nuevo lleno confirma la capacidad de convocatoria del evento, que desde su primera edición en 2018 ha colgado el cartel de completo en todas sus convocatorias y se ha consolidado como una de las principales citas musicales del país.

Con las entradas del viernes ya agotadas, únicamente quedan disponibles las últimas localidades para las jornadas del jueves y del sábado, por lo que el festival podría volver a registrar un lleno absoluto en las próximas semanas.

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La organización también ha informado de que quedan pocas plazas en las zonas oficiales de descanso, tanto en la modalidad estándar como en glamping, y recomienda a los asistentes reservar alojamiento con antelación.

Además, volverá a habilitarse el servicio de pre-pulseración en los centros de El Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña para facilitar el acceso al recinto del Monte do Gozo durante los días del festival.

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O Son do Camiño se celebrará en el Monte do Gozo y volverá a reunir a miles de asistentes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, consolidando a Santiago de Compostela como uno de los grandes destinos musicales del verano